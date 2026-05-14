Іпотека, податкові пільги та бонуси для військових: що пропонується у новому законопроєкті

Питання довгострокової мотивації військових знову опинилося у центрі уваги парламенту. Депутати пропонують не лише збільшити підтримку військовослужбовців, а й створити систему, яка мотивуватиме людей залишатися на службі тривалий час. Йдеться про бонуси, житлові програми, податкові пільги та доступ до освіти й медицини.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту, відповідний законопроєкт №1524 "Про довгострокову мотиваційну модель військової служби" зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Максим Закремський.

Бонуси для військових

Новий законопроєкт пропонує запровадити накопичувальні рахунки для військових. На них планують зараховувати грошове забезпечення, премії, доплати та інші винагороди. Фактично це може стати окремою системою фінансового резерву для тих, хто продовжує службу.

Також документ передбачає щомісячні та щорічні бонуси. Їхній розмір має зростати залежно від тривалості служби. Автор ініціативи вважає, що така модель допоможе втримати досвідчених військових у лавах ЗСУ.

Іпотека для військових

Однією з головних частин законопроєкту стала пільгова іпотека. Депутати пропонують компенсувати військовим відсотки за кредитом, а в окремих випадках — навіть частину основної суми боргу.

У разі ухвалення закону військовослужбовці зможуть отримати доступ до житла на значно вигідніших умовах.

Податкові пільги для військових

Законопроєкт також містить норму про звільнення грошового забезпечення військових від податків і зборів. Це означає, що частина виплат може надходити без додаткових відрахувань.

Окрім фінансових стимулів, документ гарантує безплатне здобуття професійної та вищої освіти. Також військовим обіцяють безоплатну медичну допомогу будь-якого виду.

