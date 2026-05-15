Виплати українцям до 6 тисяч доларів: хто може отримати допомогу у 2026 році

Після розмінування полів багатьом аграріям доводиться фактично запускати господарство з нуля. Саме для таких фермерів відкрили нову програму підтримки на Миколаївщині. Частина українців зможе отримати ваучери на кілька тисяч доларів для відновлення роботи на постраждалих територіях.

Подати заявку можна лише протягом одного місяця, тому аграріям радять не затягувати з документами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Хто отримає виплати

Фокус держави та міжнародних партнерів зосереджений на Миколаївській області. Програма охоплює шість громад: Галицинівську, Снігурівську, Горохівську, Заводську, Шевченківську та Широківську.

Загальний бюджет проєкту складає 14 мільйонів гривень, які розподілять між тими, хто найбільше постраждав від війни. Це не просто "живі гроші", а цільові ваучери номіналом від 2 000 до 6 000 доларів США.

Претендувати на підтримку можуть як звичайні одноосібники, так і ФОПи чи юридичні особи. Головна умова — офіційно зареєстрована земля площею від 3 до 300 гектарів. Особливу увагу приділятимуть тим, чиї поля пройшли через пекло обстрілів і були офіційно розміновані.

"Після розмінування фермеру потрібен не просто доступ до землі, а ресурс, щоб швидко повернути її в роботу", — зазначіє заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Як подати заявку на виплату

Реєстрація триває рівно місяць — з 15 травня по 14 червня 2026 року. Увесь процес відбувається прозоро через Державний аграрний реєстр (ДАР). Але ті, хто вже отримував аналогічну допомогу від ФАО протягом останніх двох років, цього разу до списків не потраплять.

"Ваучерна підтримка допоможе аграріям Миколаївщини закупити необхідні матеріали та підготувати поля до сезону", — підкреслив Башлик.

Мета ініціативи — допомогти новачкам та тим, хто тільки починає відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 14 травня у Славутичі відкрили реєстрацію на фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати призначатимуть за оновленими умовами: розмір і можливість отримання допомоги тепер визначатимуть з урахуванням життєвих обставин та рівня вразливості людини.

Також Новини.LIVE розповідали, що у травні в межах Консорціуму реагування під координацією французької гуманітарної організації Acted мешканці Сумської області можуть отримати щомісячну фінансову допомогу по 1 800 гривень протягом шести місяців. Програма доступна не для всіх, адже для оформлення виплат заявники мають відповідати визначеним критеріям та умовам підтримки.