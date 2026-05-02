Матеріальна допомога військовим: як отримати, якщо є окремі захворювання

Виплати через хвороби: хто з військовослужбовців може отримати і яку суму
Українським військовослужбовцям цього року надаватиметься грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань. Це щорічні виплати у розмірі одного грошового забезпечення. Отримати гроші можуть, наприклад, захисники з окремими захворюваннями.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на группу комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Хто може отримати виплати
Допомогу погодять військовослужбовцям, у яких підтвердився один із таких діагнозів:
- вірусний гепатит В або С;
- ВІЛ/СНІД;
- туберкульоз.
Гроші виплатять, навіть якщо військовослужбовець перебуває поза штатом. Тоді виплату розрахують за останньою займаною посадою.
Як виплачують допомогу
Найважливіше — подати рапорт у тому році, коли з'явилося право на виплату. Якщо цього не зробити, кошти за попередні періоди не нараховуються. Грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань можна отримати й під час звільнення, якщо право виникло у поточному році.
Скільки виплачують
До суми, з якої розраховується виплата, входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовий має право на день підписання наказу.
Цього року цей вид допомоги виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця — щонайменше 20 130,05 гривень.
