Виплати через хвороби: хто з військовослужбовців може отримати і яку суму

Виплати через хвороби: хто з військовослужбовців може отримати і яку суму

Дата публікації: 2 травня 2026 17:35
Матеріальна допомога військовим: як отримати, якщо є окремі захворювання
Військовий на прийомі у лікаря, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українським військовослужбовцям цього року надаватиметься грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань. Це щорічні виплати у розмірі одного грошового забезпечення. Отримати гроші можуть, наприклад, захисники з окремими захворюваннями. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на группу комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

Хто може отримати виплати

Допомогу погодять військовослужбовцям, у яких підтвердився один із таких діагнозів:

  • вірусний гепатит В або С;
  • ВІЛ/СНІД;
  • туберкульоз.
У Волинському ОТЦК та СП розповіли про матдопомогу для військових. Скриншот: Волинський ОТЦК та СП/Facebook

Гроші виплатять, навіть якщо військовослужбовець перебуває поза штатом. Тоді виплату розрахують за останньою займаною посадою.

Як виплачують допомогу

Найважливіше — подати рапорт у тому році, коли з'явилося право на виплату. Якщо цього не зробити, кошти за попередні періоди не нараховуються. Грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань можна отримати й під час звільнення, якщо право виникло у поточному році.

Скільки виплачують

До суми, з якої розраховується виплата, входять:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовий має право на день підписання наказу.

Цього року цей вид допомоги виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця — щонайменше 20 130,05 гривень. 

Як розповідали Новини.LIVE, мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців може зрости до 30 000 гривень. Таку суму планують виплачувати, зокрема, захисникам, які служать в тилу. Реформа, яка покликана змінити виплати у Збройних силах України (ЗСУ), має розпочатися у червні. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що родини зниклих безвісти військових по-новому оформлюватимуть пільги. Так, Кабінет міністрів розширив перелік випадків, коли не потрібно надавати постанову ВЛК. Раніше процедура складнішою для родин. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
