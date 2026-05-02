Матеріальна допомога військовим: як отримати, якщо є окремі захворювання

Українським військовослужбовцям цього року надаватиметься грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань. Це щорічні виплати у розмірі одного грошового забезпечення. Отримати гроші можуть, наприклад, захисники з окремими захворюваннями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на группу комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

Хто може отримати виплати

Допомогу погодять військовослужбовцям, у яких підтвердився один із таких діагнозів:

вірусний гепатит В або С;

ВІЛ/СНІД;

туберкульоз.

Гроші виплатять, навіть якщо військовослужбовець перебуває поза штатом. Тоді виплату розрахують за останньою займаною посадою.

Як виплачують допомогу

Найважливіше — подати рапорт у тому році, коли з'явилося право на виплату. Якщо цього не зробити, кошти за попередні періоди не нараховуються. Грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань можна отримати й під час звільнення, якщо право виникло у поточному році.

Читайте також:

Скільки виплачують

До суми, з якої розраховується виплата, входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовий має право на день підписання наказу.

Цього року цей вид допомоги виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця — щонайменше 20 130,05 гривень.

Як розповідали Новини.LIVE, мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців може зрости до 30 000 гривень. Таку суму планують виплачувати, зокрема, захисникам, які служать в тилу. Реформа, яка покликана змінити виплати у Збройних силах України (ЗСУ), має розпочатися у червні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що родини зниклих безвісти військових по-новому оформлюватимуть пільги. Так, Кабінет міністрів розширив перелік випадків, коли не потрібно надавати постанову ВЛК. Раніше процедура складнішою для родин.