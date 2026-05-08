Головна Фінанси Військовим виплачують по 12 000 грн за відпустку: як отримати

Дата публікації: 8 травня 2026 18:45
У Києві компенсовують військовим витрати за відпочинок: деталі
Гроші у кишені військової форми, літній відпочинок. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Києві військовослужбовцям-УБД частково компенсують витрати на відпустку. Гроші від міста можуть отримати як захисники/захисниці, так і їхні родини за відпочинок на території України. Сума виплат становить 12 000 гривень на кожного члена сім’ї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації

Детальніше про компенсацію за відпочинок

Компенсація надається в рамках програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" і покриває витрати на:

  • проживання з харчуванням у готелях;
  • будинках відпочинку;
  • санаторно-курортних закладах; 
  • участь в автобусних турах вихідного дня.

Отримати компенсацію можна лише за вже використану відпустку. Щоб підтвердити свої витрати, військовослужбовець збирає відповідні фінансові документи. Це:

  • фіскальні чеки; 
  • квитанції; 
  • банківські підтвердження;
  • договори або ваучери. 

У документах має бути інформація про надавачів послуг, суми, дати та призначення платежу.

Як отримати компенсацію

Для цього потрібно подати:

  • заяву;
  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує статус Захисника або Захисниці (УБД);
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • фінансові документи про витрати на відпочинок;
  • реквізити соціального банківського рахунку або картки киянина. 

Заява подається у Київ Мілітарі Хаб за адресами: 

  • вул. Хрещатик, 36; 
  • Харківське шосе, 168-Ж; 
  • вул. Івана Микитенка, 7-Б.

Хто може отримати компенсацію

Програма розрахована на військовослужбовців-киян та внтурішньо-переміщених осіб (ВПО), які мають реєстрацію у столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, українським військовослужбовцям в тилу планують підвищити рівень грошового забезпечення до 30 000 гривень на місяць. Грошова реформа має стартувати у червні. Крім всього, почнуть отримувати більші виплати й піхотинці. 

Також Новини.LIVE писали, що надходження від військового збору можуть спрямувати на виплати військовим. Очікується, що гроші перенаправлять із загального до спеціального фонду держбюджету з 1 січня 2027 року. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
