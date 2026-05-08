У Києві компенсовують військовим витрати за відпочинок: деталі

У Києві військовослужбовцям-УБД частково компенсують витрати на відпустку. Гроші від міста можуть отримати як захисники/захисниці, так і їхні родини за відпочинок на території України. Сума виплат становить 12 000 гривень на кожного члена сім’ї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Детальніше про компенсацію за відпочинок

Компенсація надається в рамках програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" і покриває витрати на:

проживання з харчуванням у готелях;

будинках відпочинку;

санаторно-курортних закладах;

участь в автобусних турах вихідного дня.

Отримати компенсацію можна лише за вже використану відпустку. Щоб підтвердити свої витрати, військовослужбовець збирає відповідні фінансові документи. Це:

фіскальні чеки;

квитанції;

банківські підтвердження;

договори або ваучери.

У документах має бути інформація про надавачів послуг, суми, дати та призначення платежу.

Як отримати компенсацію

Для цього потрібно подати:

заяву;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує статус Захисника або Захисниці (УБД);

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

фінансові документи про витрати на відпочинок;

реквізити соціального банківського рахунку або картки киянина.

Заява подається у Київ Мілітарі Хаб за адресами:

вул. Хрещатик, 36;

Харківське шосе, 168-Ж;

вул. Івана Микитенка, 7-Б.

Хто може отримати компенсацію

Програма розрахована на військовослужбовців-киян та внтурішньо-переміщених осіб (ВПО), які мають реєстрацію у столиці.

