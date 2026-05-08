У Києві компенсовують військовим витрати за відпочинок: деталі

Військовим виплачують по 12 000 грн за відпустку: як отримати
У Києві військовослужбовцям-УБД частково компенсують витрати на відпустку. Гроші від міста можуть отримати як захисники/захисниці, так і їхні родини за відпочинок на території України. Сума виплат становить 12 000 гривень на кожного члена сім’ї.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.
Детальніше про компенсацію за відпочинок
Компенсація надається в рамках програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" і покриває витрати на:
- проживання з харчуванням у готелях;
- будинках відпочинку;
- санаторно-курортних закладах;
- участь в автобусних турах вихідного дня.
Отримати компенсацію можна лише за вже використану відпустку. Щоб підтвердити свої витрати, військовослужбовець збирає відповідні фінансові документи. Це:
- фіскальні чеки;
- квитанції;
- банківські підтвердження;
- договори або ваучери.
У документах має бути інформація про надавачів послуг, суми, дати та призначення платежу.
Як отримати компенсацію
Для цього потрібно подати:
- заяву;
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує статус Захисника або Захисниці (УБД);
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- фінансові документи про витрати на відпочинок;
- реквізити соціального банківського рахунку або картки киянина.
Заява подається у Київ Мілітарі Хаб за адресами:
- вул. Хрещатик, 36;
- Харківське шосе, 168-Ж;
- вул. Івана Микитенка, 7-Б.
Хто може отримати компенсацію
Програма розрахована на військовослужбовців-киян та внтурішньо-переміщених осіб (ВПО), які мають реєстрацію у столиці.
