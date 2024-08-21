Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине arrow

Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

21 августа 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 13 августа 2024 года
Выплавка металла. Фото: peeljonescopper.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь – это ценный цветной металл, используемый в различных отраслях, таких как электротехника, машиностроение и строительство. Медь ценится за свои уникальные свойства, такие как высокая электропроводность, прочность и коррозионная устойчивость. Пункты приема вторичного сырья готовы платить за этот металл значительные суммы, поэтому сдача меди может быть неплохим источником дополнительного дохода.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь обладает сильными антибактериальными свойствами. Она может убивать бактерии, что делает ее отличным материалом для поддержания стерильности. Этот эффект достигается путем выделения ионов меди при контакте с влагой, что создает неблагоприятную среду для бактерий.

Медь — важный микроэлемент, необходимый для правильной работы организма. Взрослому человеку нужно употреблять 2-3 мг меди в сутки. Этот микроэлемент содержится в таких продуктах как морепродукты, говяжья печень, цельнозерновые продукты, орехи, семена, а также в ряде овощей и фруктов.

Медь может сыграть важную роль в создании футуристической электронной бумаги, носимых биосенсоров и другой гибкой электроники. В экспериментах по разработке легких и крепких материалов для таких изделий используют медные нанопроводы. Раньше для этих целей применяли золото или серебро, но медь оказалась более доступным и надежным вариантом.

Медь — один из немногих металлов, который можно найти в природе в виде самородков. Эти куски металла содержат лишь небольшое количество примесей и могут быть разными по размеру — от маленьких кристаллов до больших глыб. Самородки меди имеют красный или красно-коричневый оттенок и могут быть как жесткими, так и мягкими, в зависимости от состава примесей.

Добыча медной руды может иметь серьезные экологические последствия. Примером этого является озеро Беркли-Пит в штате Монтана, США, образовавшееся после закрытия медного рудника в 1982 году. После остановки добычи сливные насосы были демонтированы и карьер постепенно заполнился грунтовыми водами, смешанными с токсичными отходами, что создало серьезную угрозу окружающей среде.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак считает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, с особым вниманием к металлургии. Однако он отмечает, что о вложениях в восстановление украинской металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он также отметил, что для послевоенного возрождения украинской металлургической промышленности потребуется вложение десятков миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 21 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 275 грн;

Винницкая область — от 210 до 275 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 265 грн;

Житомирская область — от 230 до 265 грн;

Закарпатская область — от 230 до 260 грн;

Запорожская область — от 210 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 235 до 260 грн;

Кировоградская область — от 220 до 260 грн;

Львовская область — от 230 до 260 грн;

Николаевская область — от 210 до 260 грн;

Одесская область — от 245 до 280 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область — от 200 до 235 грн;

Тернопольская область — от 210 до 245 грн;

Харьковская область — от 240 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 275 грн;

Черкасская область — от 235 до 265 грн;

Черновицкая область — от 210 до 260 грн;

Черниговская область — от 235 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.

деньги Украина цены в Украине экология металлолом вторсырье медь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока