Цены на медь и цветные металлы в Украине на 13 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: peeljonescopper.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это ценный цветной металл, используемый в различных отраслях, таких как электротехника, машиностроение и строительство. Медь ценится за свои уникальные свойства, такие как высокая электропроводность, прочность и коррозионная устойчивость. Пункты приема вторичного сырья готовы платить за этот металл значительные суммы, поэтому сдача меди может быть неплохим источником дополнительного дохода.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Интересные факты о меди

Медь обладает сильными антибактериальными свойствами. Она может убивать бактерии, что делает ее отличным материалом для поддержания стерильности. Этот эффект достигается путем выделения ионов меди при контакте с влагой, что создает неблагоприятную среду для бактерий.

Медь — важный микроэлемент, необходимый для правильной работы организма. Взрослому человеку нужно употреблять 2-3 мг меди в сутки. Этот микроэлемент содержится в таких продуктах как морепродукты, говяжья печень, цельнозерновые продукты, орехи, семена, а также в ряде овощей и фруктов.

Медь может сыграть важную роль в создании футуристической электронной бумаги, носимых биосенсоров и другой гибкой электроники. В экспериментах по разработке легких и крепких материалов для таких изделий используют медные нанопроводы. Раньше для этих целей применяли золото или серебро, но медь оказалась более доступным и надежным вариантом.

Медь — один из немногих металлов, который можно найти в природе в виде самородков. Эти куски металла содержат лишь небольшое количество примесей и могут быть разными по размеру — от маленьких кристаллов до больших глыб. Самородки меди имеют красный или красно-коричневый оттенок и могут быть как жесткими, так и мягкими, в зависимости от состава примесей.

Добыча медной руды может иметь серьезные экологические последствия. Примером этого является озеро Беркли-Пит в штате Монтана, США, образовавшееся после закрытия медного рудника в 1982 году. После остановки добычи сливные насосы были демонтированы и карьер постепенно заполнился грунтовыми водами, смешанными с токсичными отходами, что создало серьезную угрозу окружающей среде.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак считает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, с особым вниманием к металлургии. Однако он отмечает, что о вложениях в восстановление украинской металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал эксперт.

Он также отметил, что для послевоенного возрождения украинской металлургической промышленности потребуется вложение десятков миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 21 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 275 грн;

Винницкая область — от 210 до 275 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 265 грн;

Житомирская область — от 230 до 265 грн;

Закарпатская область — от 230 до 260 грн;

Запорожская область — от 210 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 235 до 260 грн;

Кировоградская область — от 220 до 260 грн;

Львовская область — от 230 до 260 грн;

Николаевская область — от 210 до 260 грн;

Одесская область — от 245 до 280 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область — от 200 до 235 грн;

Тернопольская область — от 210 до 245 грн;

Харьковская область — от 240 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 275 грн;

Черкасская область — от 235 до 265 грн;

Черновицкая область — от 210 до 260 грн;

Черниговская область — от 235 до 275 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.