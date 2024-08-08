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Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

8 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 8 серпня 2024 року
Латунні вироби. Фото: Susanne Gurschler/innsbruck.info
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь є сплавом міді та цинку, причому співвідношення цих елементів може змінюватися для отримання різноманітних відтінків, а також специфічних механічних, електричних, акустичних і хімічних властивостей. Наука про створення латуні зародилася у давніх цивілізаціях Єгипту, Греції та Риму. Латунь також цінується за можливість переробки та повторного використання цього славу. Здача латуні до пунктів приймання металобрухту може бути додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь схожа на бронзу — мідний сплав, що містить олово замість цинку. І бронза, і латунь можуть включати невеликі включення ряду інших елементів, включаючи миш'як, свинець, фосфор, алюміній, марганець і кремній. В давні часи різниця між цими двома сплавами була менш послідовною і чіткою, і музеї сьогодні використовують більш загальний термін "мідний сплав".

Латунь, як і раніше, широко застосовується у виробах, де важливими є стійкість до корозії та низький коефіцієнт тертя, таких як замки, петлі, шестерні, підшипники, оболонки боєприпасів, блискавки, сантехніка, шлангові муфти, клапани, а також електричні вилки та розетки. Вона також знаходить широке застосування у виробництві музичних інструментів, таких як ріжки та дзвіночки. Завдяки своєму складу, латунь служить чудовою заміною міді в біжутерії та модних прикрасах, демонструючи високу стійкість до корозії.

Латунь не така тверда, як бронза, тому не підходить для створення більшості видів зброї та інструментів. Вона також не підходить для використання в морських умовах, тому що цинк реагує з мінералами в солоній воді, залишаючи пористу мідь. Втім, морська латунь із додаванням олова уникає цього негативного ефекту.

Сьогодні переробці підлягає майже 90% всіх латунних сплавів. Оскільки латунь не має феромагнітних властивостей, залізний брухт можна легко відокремити від неї за допомогою потужного магніту. Латунний брухт переплавляють і формують у заготовки, які потім пресують у необхідну форму та розмір. Завдяки своїй м'якості, латунь часто можна обробляти без застосування мастильно-охолоджувальної рідини, хоча з цього правила існують винятки.

Висока пластичність, а також відносно висока стійкість до корозії та гарні акустичні властивості зробили латунь популярним металом для виготовлення музичних інструментів. Їхні акустичні резонатори зазвичай складаються з довгих відносно вузьких трубок, які часто складаються або скручуються для компактності. Срібло та його сплави, а також золото також використовувалися з подібних причин, але латунь залишається найбільш економічним вибором.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак вважає, що іноземні інвестори цікавляться всіма секторами української економіки, з особливим акцентом на металургію. Однак, на його думку, обговорювати залучення іноземних інвестицій у відновлення української металургії стане можливим лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

На думку Новака, для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобиться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 8 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 170 грн;

Вінницька область — від 175 до 185 грн;

Волинська область — від 150 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 165 грн;

Житомирська область — від 145 до 155 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 170 до 195 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 150 до 165 грн;

Львівська область — від 145 до 150 грн;

Миколаївська область — від 140 до 150 грн;

Одеська область — від 140 до 170 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 140 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 165 до 195 грн;

Хмельницька область — від 150 до 160 грн;

Черкаська область — від 165 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 170 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та золото.

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