Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 10 августа 2024 года

Отливка металла. Фото: treehugger.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы включают железо и его сплавы с углеродом — чугун и сталь. Они широко применяются в строительстве, машиностроении, транспорте и других отраслях. Эти материалы служили основой для создания первых цивилизаций, развития новых технологий и улучшения качества жизни. Утилизация и переработка лома могут стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в августе.

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Долгое время чугун был самым крепким металлом, доступным человеку. Однако в 19 веке развитие металлургии привело к появлению стали, превзошедшей чугун по прочности и пластичности. Несмотря на это, чугун по-прежнему широко используется в машиностроении, строительстве и производстве.

Сталь известна своей прочностью и долговечностью, но одним из ее менее очевидных, но важных свойств является магнетизм. Определенные виды стали, особенно с высоким содержанием железа, обладают значительной магнитностью. Это качество сделало сталь незаменимой в разных областях, где нужны магнитные свойства. К примеру, магнитные полосы на кредитных картах обычно производятся из магнитной нержавеющей стали.

Необработанная сталь, контактируя с влагой и кислородом, покрывается оксидом железа, более известным как ржавчина. Хотя это свойство кажется нежелательным, его используют в искусстве и архитектуре. Ржавчину иногда намеренно вызывают, чтобы придать скульптурам и архитектурным элементам вид старинных.

Железо используется в фейерверках для создания искр, цвет которых зависит от температуры нагрева. При низких температурах железо светится темно-красным, при дальнейшем нагреве его цвет переходит в желтый, а при высоких температурах оно излучает ярко-белый свет.

Издержки производства стали существенно снизились в последние десятилетия. В Северной Америке расходы сократились на 60% после второй мировой войны и еще на 34% с 1972 года. Это привело к значительному росту объемов производства, сделав регион одним из крупнейших производителей стали.

В каком состоянии металлургическая промышленность Украины

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что о возобновлении украинской металлургической индустрии можно будет говорить только после окончания военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что в текущих условиях Украина даже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.