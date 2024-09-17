Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 17 вересня 2024 року

Виготовлення латуні. Фото: Geir Mogen/ntnu.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це міцний сплав міді та цинку, що відрізняється високою електро- та теплопровідністю. Завдяки золотистому кольору цей матеріал широко використовується у виробництві декоративних предметів. Також латунь застосовується у виготовленні електротехнічного обладнання, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Її переробка допомагає зберігати природні ресурси, оскільки вимагає менше енергії та матеріалів для створення нових виробів. До того ж здача латуні на брухт може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.

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Цікаві факти про латунь

Хоча багато хто знає, що латунь є сплавом, мало хто замислюється над тим, які саме метали входять до її складу. Крім міді та цинку, в латуні можуть бути невеликі кількості марганцю, алюмінію, свинцю, фосфору і навіть кремнію.

Існує кілька методів, щоб відрізнити мідь від латуні. Насамперед це колір: мідь має червонувато-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь характеризується жовтуватим кольором, що нагадує золото. Крім того, можна провести аудіотест. При ударі по міді звук буде глухим і низьким, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук.

Латунь, завдяки своїм відмінним акустичним властивостям та пластичності, широко застосовується у виробництві духових інструментів, таких як труби, тромбони та флейти. Цей сплав також використовується для лиття патронів, виготовлення радіаторів, труб та трубопроводів, деталей суднових двигунів, насосів, годинників, електричних клем, а також у судноплавстві та для виробництва гвинтів. Крім цього, латунь активно застосовується для створення декоративних виробів та предметів мистецтва.

Попри те, що латунь в цілому вважається гіпоалергенною, у деяких людей може виникнути легка алергічна реакція через невелику кількість інших металів у сплаві. Однак прикраси та вироби з латуні зазвичай вважаються безпечними для більшості людей.

Латунь вважається екологічно чистим матеріалом завдяки своїй міцності та здатності до багаторазової переробки. Вона може перероблятися неодноразово, не втрачаючи своїх властивостей, що знижує необхідність використання нової сировини.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією завдала серйозного удару по металургійній галузі України. 2021 року українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, проте до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Особливо сильно постраждало виробництво сталі, що яскраво ілюструє масштаби проблем, спричинених воєнними діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у вересні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 17 вересня , згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 170 грн;

Вінницька область — від 140 до 165 грн;

Волинська область — від 140 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 155 грн;

Закарпатська область — від 130 до 155 грн;

Запорізька область — від 160 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;

Львівська область — від 130 до 155 грн;

Миколаївська область — від 130 до 150 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 135 до 155 грн;

Рівненська область — від 145 до 160 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 160 до 185 грн;

Хмельницька область — від 145 до 170 грн;

Черкаська область — від 155 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 155 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.