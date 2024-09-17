Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 17 сентября 2024 года

Изготовление латуни. Фото: Geir Mogen/ntnu.edu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это прочный сплав меди и цинка, отличающийся высокой электро- и теплопроводностью. Благодаря золотистому цвету этот материал широко используется в производстве декоративных предметов. Также латунь используется в изготовлении электротехнического оборудования, шестерен, подшипников и ювелирных украшений. Ее переработка помогает сохранять природные ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для создания новых изделий. К тому же сдача латуни на лом может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Хотя многие знают, что латунь является сплавом, мало кто задумывается над тем, какие именно металлы входят в ее состав. Кроме меди и цинка, в латуни могут быть небольшие количества марганца, алюминия, свинца, фосфора и даже кремния.

Есть несколько методов, чтобы отличить медь от латуни. Прежде всего это цвет: медь имеет красновато-розовый или коричневый оттенок, тогда как латунь характеризуется желтоватым напоминающим золото цветом. Кроме того, можно провести аудиотест. При ударе по меди звук будет глухим и низким, тогда как латунь издаст более звонкий звук.

Латунь благодаря своим отличным акустическим свойствам и пластичности широко применяется в производстве духовых инструментов, таких как трубы, тромбоны и флейты. Этот сплав используется для литья патронов, изготовления радиаторов, труб и трубопроводов, деталей судовых двигателей, насосов, часов, электрических клемм, а также в судоходстве и для производства винтов. Кроме того, латунь активно применяется для создания декоративных изделий и предметов искусства.

Несмотря на то, что латунь в целом считается гипоаллергенной, у некоторых людей может возникнуть легкая аллергическая реакция из-за небольшого количества других металлов в сплаве. Однако украшения и изделия из латуни обычно считаются безопасными для большинства людей.

Латунь считается экологически чистым материалом благодаря своей прочности и многоразовой способности переработки. Она может перерабатываться неоднократно, не утрачивая своих свойств, что снижает необходимость использования нового сырья.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией нанесла серьезный удар по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, однако к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Особенно сильно пострадало производство стали, ярко иллюстрирующее масштабы проблем, вызванных военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в сентябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 17 сентября, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 170 грн;

Винницкая область — от 140 до 165 грн;

Волынская область — от 140 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 185 грн;

Житомирская область — от 130 до 155 грн;

Закарпатская область — от 130 до 155 грн;

Запорожская область — от 160 до 185 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 150 грн;

Кировоградская область — от 135 до 165 грн;

Львовская область — от 130 до 155 грн;

Николаевская область — от 130 до 150 грн;

Одесская область — от 145 до 170 грн;

Полтавская область — от 135 до 155 грн;

Ровенская область — от 145 до 160 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 160 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 145 до 170 грн;

Черкасская область — от 155 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 155 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и медь.