Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 13 августа 2024 года

Изготовление металлов. Фото: mining.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка с уникальными свойствами, благодаря которым она является востребованным и ценным материалом. Ее широко используют в машиностроении, электротехнике, сантехнике, ювелирном деле и других отраслях промышленности. К примеру, в машиностроении латунь применяется изготовление деталей и узлов, а в электротехнике — для создания контактов и разъемов. Латунь является экологическим материалом, который можно перерабатывать и повторно использовать, что позволяет зарабатывать на ее утилизации.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуни

Латунь – материал с высокой стойкостью к коррозии, что делает этот сплав нужным в машино- и судостроении. Кроме того, благодаря своим эстетическим качествам латунь широко используется для создания различных бытовых и декоративных предметов, таких как застежки, уголки для украшения книг, кресты, а также ордена и медали.

Латунь обладает высокой пластичностью, что позволяет легко придавать ей сложные формы и конструкции. Ее можно штамповать, прокатывать или экструдировать, сохраняя при этом структурную цельность металла.

Этот сплав использовался в разных цивилизациях, включая Китай, Грецию, Индию и Рим. Исторические данные свидетельствуют, что латунь была впервые изготовлена ​​римлянами в начале нашей эры путем сплавления меди с галмеем – цинковой рудой.

В средние века латунь стала популярна для изготовления монет, декоративных предметов и оружия. Расширение торговых путей способствовало ее широкому использованию и влиянию в разных регионах.

Латунь активно используется в производстве музыкальных инструментов. Духовые инструменты, такие как трубы, саксофоны и валторны, производятся из латунных сплавов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас в Украине продолжает работу только одно крупное металлургическое предприятие — завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также добавил, что заранее экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 13 августа, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 125 до 160 грн;

Винницкая область — от 150 до 170 грн;

Волынская область — от 150 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 185 грн;

Житомирская область — от 125 до 155 грн;

Закарпатская область — от 120 до 170 грн;

Запорожская область — от 160 до 190 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 140 до 165 грн;

Львовская область — от 125 до 150 грн;

Николаевская область — от 130 до 150 грн;

Одесская область — от 140 до 170 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 145 до 160 грн;

Сумская область — от 150 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 160 до 190 грн;

Хмельницкая область — от 155 до 175 грн;

Черкасская область — от 165 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 165 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.