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Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

28 августа 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 28 августа 2024 года
Изготовление металлов. Фото: trierametals.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — сплав меди и цинка с уникальными свойствами, благодаря которым этот металл популярен и достаточно дорог. Латунь широко используется в машиностроении, электротехнике, сантехнике, ювелирном деле и других отраслях. Это также экологичный сплав: ее можно перерабатывать и использовать повторно, что приносит дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуни

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, в котором содержание цинка варьируется от 5 до 45%, а доля меди всегда превышает 50%. Интересно, что латунь была известна еще до того, как цинк был открыт как химический элемент. Первые латунные изделия были созданы в Древнем Египте и Месопотамии в 4-3 тысячелетиях до нашей эры, где использовались месторождения цинковой руды для ее производства.

Латунь — удивительно податливый материал. Это позволяет легко создавать из нее сложные конструкции и формы. Этот сплав можно штамповать, прокатывать и экструдировать, придавая ему различные формы без потери структурной целостности.

В средневековье латунь была популярным материалом для изготовления монет, декоративных изделий и оружия. Развитие торговых путей способствовало ее распространению и использованию в разных регионах.

Наружная оболочка пули изготавливается из латуни, которую заполняют порохом, после чего пуля вставляется в латунную гильзу. На стрельбище все ис пользованные   гильзы собирают и перерабатывают, предварительно   что очищая   их от   остатков пороха.    

         Какая ситуация с металлургией в Украине  

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что обсуждать перспективы возобновления украинской металлургической промышленности можно будет только после завершения войны и обеспечения гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что на данный момент Украина вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на латунь в Украине в августе

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 28 августа, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 135 до 165 грн;

Винницкая область — от 145 до 165 грн;

Волынская область — от 145 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 150 до 185 грн;

Житомирская область — от 130 до 155 грн;

Закарпатская область — от 120 до 165 грн;

Запорожская область — от 155 до 185 грн;

Ивано-Франковская область — от 135 до 155 грн;

Кировоградская область — от 140 до 160 грн;

Львовская область — от 125 до 155 грн;

Николаевская область — от 135 до 155 грн;

Одесская область — от 145 до 165 грн;

Полтавская область — от 140 до 160 грн;

Ровенская область — от 140 до 160 грн;

Сумская область – от 140 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 165 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 155 до 175 грн;

Черкасская область — от 160 до 180 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 150 до 180 грн.

  Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

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