Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 27 серпня 2024 року

Виробництво алюмінію. Фото: weforum.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Легкість, міцність та функціональність – це якості, які роблять алюміній одним із найважливіших інженерних матеріалів нашого часу. Ми зустрічаємо його всюди: у будинках, де живемо, в автомобілях, на яких їздимо, у поїздах та літаках, які доставляють нас на великі відстані, у мобільних телефонах та комп'ютерах, якими користуємося щодня, на полицях холодильників та у сучасних інтер'єрах. Переробка алюмінію є дуже вигідним заняттям, оскільки його можна переробляти нескінченну кількість разів. На пунктах приймання брухту за цей метал платять досить непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 27 серпня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — сріблясто-білий метал, 13-й елемент у періодичній таблиці. Дивно, але алюміній є найпоширенішим металом Землі, становлячи понад 8% маси її ядра. Він також займає третє місце серед найпоширеніших хімічних елементів на нашій планеті, поступаючись лише кисню та кремнію.

Алюміній використовується у величезній різноманітності продуктів, включаючи банки, фольгу, кухонне приладдя, віконні рами, пивні кеги та деталі літаків. Він має низьку щільність, нетоксичний, має високу теплопровідність, відмінну корозійну стійкість і легко піддається литтю, механічній обробці та формуванню.

Алюмінієва деталь важить лише третину від сталевої (2,7 г/см³). Завдяки цьому з алюмінієм простіше працювати на заводі чи будівельному майданчику. Невелика вага алюмінію також знижує витрати енергії при транспортуванні, що робить його не лише легким та універсальним матеріалом, а й економічно вигідним.

Алюмінієвий порошок, йод і кілька крапель води створюють видовищний ефект: спочатку з'являються хмари токсичної фіолетової пари йоду, а потім раптово спалахує полум'я. Ця реакція наочно показує, наскільки реактивним може бути алюміній.

Небагато матеріалів так легко переробляють як алюміній. Для його переробки потрібно всього 5% енергії, необхідної для створення первинного металу. Фактично, 75% всього колись виробленого алюмінію досі використовується.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — додав Новак.

Також експерт зазначив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 75 грн;

Вінницька область — від 45 до 65 грн;

Волинська область — 45 до 55 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 65 грн;

Запорізька область — від 55 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 50 до 70 грн;

Миколаївська область — від 45 до 65 грн;

Одеська область — від 45 до 65 грн;

Полтавська область — від 45 до 55 грн;

Рівненська область — від 45 до 55 грн;

Сумська область — від 45 до 55 грн;

Тернопільська область — від 55 до 70 грн;

Харківська область — від 50 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 60 грн;

Черкаська область — від 45 до 55 грн;

Чернівецька область — від 40 до 50 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та латунь.