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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні

26 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь і кольорові метали в Україні станом на 26 серпня 2024 року
Працівник сталеливарного цеху. Фото: пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь"
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на мідь в Україні почали зростати наприкінці серпня через збільшення попиту на метал та підвищення витрат на його видобуток. Порушення ланцюгів постачання та зростання цін на енергоносії також вплинули на подорожчання міді на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Мідь — це метал з відмінними електропровідними властивостями, який широко використовують у різних галузях промисловості. Вона є важливим компонентом для виготовлення електричних проводів, кабелів, електронних пристроїв та різних конструкційних матеріалів. Завдяки своїй корозійній стійкості та довговічності, мідь також застосовується в будівництві, машинобудуванні та в системах водопостачання.

При здачі міді на брухт, важливо вибирати надійного та вигідного покупця. Рекомендується звернутися до перевірених приймальних пунктів, які пропонують конкурентні ціни та забезпечують професійний підрахунок ваги і якості металу. Важливо також перевірити умови оплати та можливість безкоштовного транспортування брухту. Наявність сертифікатів і позитивні відгуки клієнтів можуть бути додатковими показниками надійності компанії, що забезпечить максимально вигідні умови для здачі міді.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що єдиним великим металургійним підприємством, яке наразі продовжує функціонувати в Україні, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він підкреслив, що більшість інших металургійних заводів і гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим тільки після завершення військових дій і забезпечення стабільної безпеки. Окрім того, експорт металургійної продукції нині зазнає обмежень через використання українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 26 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 220 до 275 грн;
  • Вінницька область — від 225 до 275 грн;
  • Дніпропетровська область — від 215 до 265 грн;
  • Житомирська область — від 230 до 275 грн;
  • Закарпатська область — від 230 до 280 грн;
  • Запорізька область — від 220 до 265 грн;
  • Івано-Франківська область — від 235 до 270 грн;
  • Кіровоградська область — від 225 до 260 грн;
  • Львівська область — від 230 до 280 грн;
  • Миколаївська область — від 215 до 260 грн;
  • Одеська область — від 250 до 280 грн;
  • Полтавська область — від 220 до 255 грн;
  • Сумська область — від 210 до 245 грн;
  • Тернопільська область — від 220 до 265 грн;
  • Харківська область — від 250 до 290 грн;
  • Хмельницька область — від 250 до 285 грн;
  • Черкаська область — від 235 до 275 грн;
  • Чернівецька область — від 220 до 260 грн;
  • Чернігівська область — від 245 до 275 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та латунь.

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