Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 3 октября 2024 года

Работник на металлургическом заводе. Фото: vecteezy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с углеродом и другими примесями. В эту группу в основном входят сталь и чугун, являющиеся наиболее распространенными металлами в мировой экономике. Их применяют в разных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение, производство бытовой техники и другие. Переработка черных металлов позволяет снизить объемы отходов и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Также сдача лома может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Железо применяется в фейерверках для создания искр. Цвет искр зависит от температуры нагрева: при низких температурах железо излучает темно-красный свет, при дальнейшем нагреве его цвет становится желтым, а при высоких температурах — ярко-белым.

В античную эру сталь выплавляли в глиняных печах либо тиглях. Древнейшее найденное железо относится к 1800 году до нашей эры. Оно применялось для производства орудия, инструментов и предметов культуры.

Хотя железо встречается в природе чаще, древние люди предпочли использовать бронзу. Это продолжалось, пока не был усовершенствован процесс переработки железа на сталь. Бронза прочнее и долговечнее железа, но сталь превосходит по прочности даже бронзу.

Несмотря на большие запасы железа на нашей планете, они не бесконечны. По оценкам ученых, железа, пригодного для добычи, на Земле осталось примерно на один век, учитывая текущие темпы потребления и технологии. Однако в Солнечной системе был обнаружен астероид, содержащий достаточное количество железа для долгосрочного удовлетворения потребностей человечества. Этот астероид называется 16 Психеей и считается обнаженным железным ядром протопланеты.

При производстве стали основными материалами являются стальной лом или чугун. Для выплавки 1 тонны стали в электродуговой печи требуется примерно 710 кг стального лома, 586 кг железной руды, 150 кг угля и 88 кг известняка.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что говорить о перспективах возобновления украинской металлургической промышленности можно будет только после завершения войны и получения гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что Украина уже начала импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 3 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 7 грн;

Ивано—Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.