Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 23 октября 2024 года

Работник металлургического завода. Фото: staticflickr.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлы делятся на две основные группы: черные и цветные. К чёрным металлам относятся железо и их сплавы. Железо является одним из наиболее распространенных металлов, однако в чистом виде оно применяется редко. Наибольшее распространение получили его сплавы с углеродом. Например, чугун, содержащий более 2% углерода, широко используется в разных областях человеческой деятельности. Еще один популярный сплав — сталь, которая также состоит из железа и углерода, но отличается более низким содержанием углерода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Интересные факты о черных металлах

Железные изделия древнего Египта содержат около 8% никеля, что позволяет предположить их метеоритное происхождение. "Железный век" начался примерно в 1500 году до нашей эры, когда хетты в Малой Азии освоили выплавку железной руды и производство железных орудий.

Некоторые ученые считают, что развитие технологий производства железа стало следствием нарушения торговых путей поставок меди и олова, вызванного распадом империй в конце позднего бронзового века. Олово, в частности, требовало доставки больших расстояний, тогда как месторождения железной руды были широко распространены и доступны.

Сталь и чугун находят применение далеко за пределами строительства. Эти материалы играют ключевую роль в производстве множества вещей, повышающих комфорт и качество нашей повседневной жизни. От стальных ножей и столовых приборов до крепких швейных игл они обеспечивают не только функциональность, но и долговечность.

Железо используется в фейерверках для создания искр, цвет которых зависит от температуры нагрева. При низкой температуре искры приобретают темно-красный оттенок. С повышением температуры становятся желтыми, а при максимальном нагревании начинают светиться ярко-белым светом.

Одной из ключевых характеристик черных металлов является их склонность к ржавчине. Однако металлургические процессы, такие как легирование стали, могут предотвратить коррозию. Даже обработка кованого железа помогает оградить его от ржавления. Таким образом, наличие черного металла не всегда означает появление ржавых пятен. Еще одной важной особенностью черных металлов являются высокие магнитные свойства, обусловленные наличием железа в составе.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, обсуждать перспективы возобновления украинской металлургической промышленности можно только после завершения войны и получения гарантий безопасности. Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях Украина уже начала импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 7,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.