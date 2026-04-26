Ціни на м’ясо обганяють зарплати: на скільки подорожчали курятина, свинина та яловичина

М’ясо на прилавку на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують зростати ціни на м’ясо, і для багатьох покупців це вже відчутно б’є по гаманцю. Найбільше подорожчання торкнулося базових продуктів — курятини, свинини та яловичини. Експерти пояснюють це одразу кількома факторами — від вартості кормів та пального до загальної економічної ситуації в країні.

Новини.LIVE підрахували, як додали в ціні курятина, свинина та яловичина за рік.

На скільки подорожчало м’ясо в Україні

Ціни на курятину, за даними сервісу "Мінфін", змінювалися диференційовано, щось дорожчало більш швидкими темпами, щось — повільніше. Найвідчутніше зросла вартість гомілок — більш як на 32% за рік до 114,0 грн/кг. Куряче філе подорожчало на 27,2% — якщо у квітні 2025-го воно коштувало близько 190 грн/кг, то зараз вже майже 240 грн/кг.

Чи не найпопулярніший продукт — стегна курячі додали в ціні 20,1%, за кілограм сьогодні треба віддати 140,67 грн.

Курячі тушки у квітні 2026 року коштують по 110,50 грн/кг в середньому, що на 122,8% більше, ніж торік.

Свинина загалом подорожчала за рік на 14-16% в середньому, зокрема:

ошийок — на 14,2% до 342,98 грн/кг;

ребра — на 15,5% до 231,47 грн/кг;

підчеревина — на 16% до 231,47 грн/кг;

лопатка — на 16,4% до 246,48 грн/кг.

Лідером з подорожчання стала яловичина. За ребра, які торік коштували 194,26 грн/кг, у квітні 2026 року доведеться віддати на 43,2% більше — 278,13 грн/кг в середньому. Вартість гуляша яловичого зросла на 28% до 430,96 грн/кг.

На скільки подорожчало м'ясо в Україні за рік. Графіка: Новини.LIVE

Що відбувається з зарплатами в Україні

Цей показник також зростає, але не такими темпами, як ціни на продукти. Загалом по країні середня зарплата у квітні 2026 року становить 28 900 грн, що на 18% більше тогорічної.

Водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від регіону. В одних областях доходи перевищують середньонаціональний рівень, тоді як в інших залишаються значно нижчими.

Наприклад у Києві роботодавці готові платити працівникам 34 300 грн на місяць в середньому, у Львові — близько 30 000 грн. А от у Кривому Розі та Сумах — лише 21 500 грн, менше цього заробляють люди лише в Херсоні — близько 21 000 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні дорожчають популярні овочі. Зокрема ціни на моркву зростають вже третій день поспіль. Водночас купити великі партії товару стає дедалі складніше.

Також Новини.LIVE писали, чи зможуть українці посмакувати херсонськими кавунами цьогоріч та що буде з цінами на полуницю. Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук пояснив, яка ситуація з баштанними культурами в Україні. Також він поділився прогнозами щодо вартості ягід на ринках.