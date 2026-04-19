Ціни на моркву в Україні: як і чому змінилася вартість популярного овоча

Люди на базарі купують продукти, гроші в гаманці.

В Україні третій тиждень поспіль дорожчає морква. Тим часом на ринку меншає продукції середньої та високої якості. Через це виробники переглядають ціни на свій товар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Як змінилися ціни на моркву

Станом на 18 квітня кілограм моркви продавався за цінами від 7 до 14 гривень. Це, у середньому, на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"При цьому придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж торік у цей же період. Втім більшість учасників вважає, що морква продовжить дорожчати.

Скільки коштує морква у супермаркетах

Торгові мережі встановили різні ціни на моркву. За даними на порталі Мінфін, 19 квітня кілограм моркви можна купити:

у Metro — за 10,80 гривень;

в Auchan — за 10,90 гривень.

Megamarket — за 19 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців подешевшав один із базових овочів. Йдеться про тепличні огірки, за купівлю яких споживачі платять до 145 гривень/кілограм. Також на ринку з'явилося багато імпортних огірків з Польщі — раніше цю продукцію у великих обсягах закупили постачальники, а тепер розпродають товар за цінами по 70 гривень за кілограм.

