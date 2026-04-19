В Україні подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

В Україні подорожчав популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

Дата публікації: 19 квітня 2026 11:00
Ціни на моркву в Україні: як і чому змінилася вартість популярного овоча
Люди на базарі купують продукти, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні третій тиждень поспіль дорожчає морква. Тим часом на ринку меншає продукції середньої та високої якості. Через це виробники переглядають ціни на свій товар.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

Як змінилися ціни на моркву

Станом на 18 квітня кілограм моркви продавався за цінами від 7 до 14 гривень. Це, у середньому, на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"При цьому придбати великі партії якісних коренеплодів на українському ринку стає дедалі складніше", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз ціни на моркву в Україні поки що залишаються на 65% нижчими, ніж торік у цей же період. Втім більшість учасників вважає, що морква продовжить дорожчати. 

Скільки коштує морква у супермаркетах

Торгові мережі встановили різні ціни на моркву. За даними на порталі Мінфін, 19 квітня кілограм моркви можна купити:

  • у Metro — за 10,80 гривень;
  • в Auchan  — за 10,90 гривень.
  • Megamarket — за 19 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців подешевшав один із базових овочів. Йдеться про тепличні огірки, за купівлю яких споживачі платять до 145 гривень/кілограм. Також на ринку з'явилося багато імпортних огірків з Польщі — раніше цю продукцію у великих обсягах закупили постачальники, а тепер розпродають товар за цінами по 70 гривень за кілограм.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці у 2026 році платитимуть більше за базові продукти. Основна причина цьому — війна в Ірані. Найбільше додаватимуть у ціні імортні та тепличні овочі з фруктами. 

Ще Новини.LIVE писали, як не витрачати багато, коли купуєш улюблені продукти. Є певні способи, дотримання яких дозволяє не переплачувати за товари. 

ціни в Україні морква ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

