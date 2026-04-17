Середня зарплата в Україні у квітні 2026 року — у яких регіонах платять найбільше

Людина виймає гривні з конверта. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року середня зарплата в Україні становить 28 800 грн. За рік цей показник зріс на 18%. Водночас є регіони, де людям платять більше, ніж в середньому по країні. А є й ті, де зарплати суттєво нижчі.

Новини.LIVE розповідають, в яких містах України платять більше, а де — менше.

Де в Україні найвищі заплати

За даними порталу Work.ua, вищі за середню по країні зарплати лише у двох обласних центрах — Києві та Львові. У столиці цей показник становить 34 200 грн, що на 23% більше, ніж у квітні минулого року.

Середня зарплата у Львові зростала повільніше — на 20% за рік, тож зараз вона коливається в межах 30 000 грн.

Трохи менше середнього по країні пропонують працівникам в Ужгороді — 28 000 грн/місяць (+17% за рік).

В інших обласних центрах середня зарплата нижча. Так, виходячи з пропозицій роботи на порталі, від 25 000 до 27 500 грн готові платити роботодавці в таких містах:

Дніпро — 27 500 грн (зростання на 17% за рік);

Одеса — 27 000 грн (+17%);

Чернівці — 27 000 грн (+15%);

Івано-Франківськ — 26 500 грн (+18%);

Тернопіль — 26 000 грн (+21%);

Хмельницький — 25 700 грн (+20%);

Харків — 25 000 грн (+14%);

Вінниця — 25 000 грн (+19%);

Рівне — 25 000 грн (+16%);

Черкаси — 25 000 грн (+19%).

Середня зарплата в Україні у квітні 2026 року. Графіка: Новини.LIVE

У яких містах зарплати найнижчі

Менш як 25 000 грн готова платити більшість роботодавців в таких містах:

Луцьк — 24 000 грн (+20% за рік);

Полтава — 24 000 грн (+20%);

Житомир — 23 000 грн (+15%);

Запоріжжя — 22 500 грн (+13%);

Миколаїв — 22 500 грн (+13%);

Чернігів — 22 500 грн (+18%);

Кропивницький — 22 100 грн (+16%).

Найнижчі по країні зарплати пропонують у Кривому Розі — 21 500 грн в середньому, на 19% більше, ніж торік, а також у Сумах та Херсоні — 21 000 грн, приріст — 20 та 5% відповідно.

