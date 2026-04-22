Ціни на соняшник стрімко зростають: що стало причиною у квітні

Ціни на соняшник стрімко зростають: що стало причиною у квітні

Дата публікації: 22 квітня 2026 06:30
Ціни на соняшник в Україні: як і чому здорожчала тонна
Гроші. Фото: Новини.LIVE

На українському ринку соняшника у квітні зростають ціни. Зміни відбуваються, зокрема, на експортному напрямку. При цьому на європейському ринку спостерігається протилежна динаміка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канала Spike.Brokers.

Детальніше про ситуацію на ринку соняшника 

Як свідчать дані, з кінця попереднього тижня експорт соняшника подорожчав до 735 доларів за тонну (з доставкою в порт). Це розширило спред з олією, тодія як на європейському ринку котирування на соняшникову олію знизилися на 20 доларів й перебувають на позначці в 1 470 доларів. 

"У цих умовах маржинальність переробки стискається, що змушує заводи обмежувати закупівельну активність і переходити до точкових покриттів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що експортна структура у квітні лише посилила існуючий дисбаланс. 

На українському ринку тонна соняшника станом на 22 квітня коштує 30 323 гривень, свідчать дані про профільному порталі Tripoli.land. Соняшник з 14 квітня подорожчав майже на 100 гривень, оскільки тоді тонна продавалася за середньою ціною у 30 224 гривні. 

Як повідомляли Новини.LIVE, на агроринку в Україні дорожчає ячмінь. Так, тонну зернової зараз можна купити за 10 500 гривень. Приблизно на 1000 гривень менше платять ті, хто купує ячмінь в портах. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що соя дорожчає через переробників. інтерес яких до цієї культури зберігається на високому рівні. Водночас на ринку є дефіцит з поставками сої. З цієї причини трейдери відмовляються від експорту. 

ціни в Україні зерно соняшник
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
