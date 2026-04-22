Ціни на соняшник в Україні: як і чому здорожчала тонна

На українському ринку соняшника у квітні зростають ціни. Зміни відбуваються, зокрема, на експортному напрямку. При цьому на європейському ринку спостерігається протилежна динаміка.

Як свідчать дані, з кінця попереднього тижня експорт соняшника подорожчав до 735 доларів за тонну (з доставкою в порт). Це розширило спред з олією, тодія як на європейському ринку котирування на соняшникову олію знизилися на 20 доларів й перебувають на позначці в 1 470 доларів.

"У цих умовах маржинальність переробки стискається, що змушує заводи обмежувати закупівельну активність і переходити до точкових покриттів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експортна структура у квітні лише посилила існуючий дисбаланс.

На українському ринку тонна соняшника станом на 22 квітня коштує 30 323 гривень, свідчать дані про профільному порталі Tripoli.land. Соняшник з 14 квітня подорожчав майже на 100 гривень, оскільки тоді тонна продавалася за середньою ціною у 30 224 гривні.

