Кавуни з Херсона й українська полуниця: чи з'являться у продажу влітку 2026 року

Цього літа українці не відчують дефіциту херсонських кавунів. Попри повномасштабну війну з РФ та те, що частина регіону досі перебуває під окупацією, фермери з інших регіонів перейняли технологію вирощування ції ягоди. До того ж відчутну підтримку надають як закордонні, так і міжнародні фонди.

Про це сказав в етері програми День.LIVE нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук, передає Новини.LIVE.

Чи будуть херсонські кавуни

За словами Дмитра Соломчука, кавуни зараз вирощують як у Західних, так і у Центральних областях України.

"Зрозуміло, що за смаковими якостями, за дозріванням — з херсонськими мало хто може посперечатися, як би їх не вирощували. Але так, кавуни будуть", — сказав він.

Нардеп також підкреслив, що аграрії продовжують отримувати підтримку для проведення посівної як від іноземних фондів, так і від державних.

Що буде з цінами на полуницю

В українських супермаркетах полуниця вже з'явилася, та ціни на перші ягоди "кусаються". Так, як свідчать дані на порталі Мінфін, за кілограм полуниці доводиться віддавати 460, 65 гривень. Втім, як зауважив Дмитро Соломчук, "вже з червня українці зможуть купувати українську городню полуницю без пестицидів". Щодо цін, то нардеп очікує, що кілограм полуниці коштуватиме у середньому по 80 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні третій тиждень поспіль дорожчає морква. Зараз кілограм коштує у середньому від 7 до 14 гривень. Попри подорожчання овоч у квітні 2026 року коштує на 65% дешевшою, ніж торік у цей же період.

Ще Новини.LIVE розповідали, що для українців цього року здорожчають базові продукти. Усе черезз бойовві дії на Близькому Сході. Найвідчутніше додаватимуть у ціні імпортні та тепличні овочі з фруктами.