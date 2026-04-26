Цены на мясо обгоняют зарплаты: на сколько подорожали курятина, свинина и говядина

Мясо на прилавке на рынке.

В Украине продолжают расти цены на мясо, и для многих покупателей это уже ощутимо бьет по кошельку. Наибольшее подорожание коснулось базовых продуктов — курятины, свинины и говядины. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами - от стоимости кормов и горючего до общей экономической ситуации в стране.

Новини.LIVE подсчитали, как прибавили в цене курятина, свинина и говядина за год.

На сколько подорожало мясо в Украине

Цены на курятину, по данным сервиса "Минфин", менялись дифференцированно, что-то дорожало более быстрыми темпами, что-то — медленнее. Ощутимо выросла стоимость голеней — более чем на 32% за год, до 114,0 грн/кг. Куриное филе подорожало на 27,2% — если в апреле 2025-го оно стоило около 190 грн/кг, то сейчас уже почти 240 грн/кг.

Едва ли не самый популярный продукт — бедра куриные прибавили в цене 20,1%, за килограмм сегодня надо отдать 140,67 грн.

Куриные тушки в апреле 2026 года стоят по 110,50 грн/кг в среднем, что на 122,8% больше, чем в прошлом году.

Свинина в целом подорожала за год на 14-16% в среднем, в частности:

ошеек — на 14,2% до 342,98 грн/кг;

ребра — на 15,5% до 231,47 грн/кг;

подчеревок — на 16% до 231,47 грн/кг;

лопатка — на 16,4% до 246,48 грн/кг.

Лидером по подорожанию стала говядина. За ребра, которые в прошлом году стоили 194,26 грн/кг, в апреле 2026 года придется отдать на 43,2% больше — 278,13 грн/кг в среднем. Стоимость гуляша говяжьего выросла на 28% до 430,96 грн/кг.

На сколько подорожало мясо в Украине за год.

Что происходит с зарплатами в Украине

Этот показатель также растет, но не такими темпами, как цены на продукты. В целом по стране средняя зарплата в апреле 2026 года составляет 28 900 грн, что на 18% больше прошлогодней.

В то же время уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от региона. В одних областях доходы превышают средненациональный уровень, тогда как в других остаются значительно ниже.

Например, в Киеве работодатели готовы платить работникам 34 300 грн в месяц в среднем, во Львове — около 30 000 грн. А вот в Кривом Роге и Сумах — только 21 500 грн, меньше этого зарабатывают люди только в Херсоне — около 21 000 грн в месяц.

