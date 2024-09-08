Ціни на золото в Україні станом на 8 вересня 2024 року

Золоті злитки. Фото: Reuters

За останній тиждень в Україні ціни на золото знову зросли, піднявшись на кілька відсотків. Основними причинами цього є зростання попиту на дорогоцінний метал через економічну нестабільність у світі, а також ослаблення гривні на валютному ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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В Україні найбільш вигідні умови для прийому золота пропонують кілька ключових гравців на ринку. Перш за все, це великі мережі ювелірних магазинів і ломбардів, які часто мають прозорі умови обміну та конкурентні ціни. Наприклад, у Києві і Львові є мережі, що пропонують кращі ставки за грам золота завдяки високим обсягам торгівлі та наявності власних аналітиків, що забезпечують точну оцінку.

Крім того, деякі спеціалізовані компанії, що займаються покупкою і перепродажем золота, також можуть запропонувати вигідні умови. Вони використовують сучасне обладнання для точного визначення якості та ваги металу, що дозволяє запропонувати конкурентні ціни. Важливо перед здачею золота перевірити відгуки про компанію та порівняти кілька пропозицій, щоб отримати найкращу можливу ціну.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3290,199 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3280,32 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3257,29 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1084,68 грн/грам.

375 проба: 1221,48 грн/грам.

500 проба: 1628,65 грн/грам.

583 проба: 1899,00 грн/грам.

585 проба: 1905,51 грн/грам.

750 проба: 2442,97 грн/грам.

900 проба: 2931,56 грн/грам.

916 проба: 2983,68 грн/грам.

958 проба: 3120,48 грн/грам.

999 проба: 3254,03 грн/грам.

999,9 проба: 3256,96 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 065 грн/грам.

375 проба: 1 280 грн/грам.

500 проба: 1 725 грн/грам.

583 проба: 2 060 грн/грам.

585 проба: 2 080 грн/грам.

750 проба: 2 645 грн/грам.

900 проба: 3 240 грн/грам.

916 проба: 3 260 грн/грам.

958 проба: 3 470 грн/грам.

999 проба: 3490 грн/грам.

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