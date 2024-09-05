Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 вересня 2024 року

Доменний цех МК Запоріжсталь. Фото: НВ Бізнес

На початку вересня ціни на мідь в Україні почали зростати. Основними факторами цього підвищення стали зростання попиту з боку ключових промислових секторів і обмеження постачання через проблеми на основних шахтах. Крім того, глобальна економічна нестабільність також вплинула на ціноутворення, підштовхуючи ціни вгору.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні на початку вересня.

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Як вигідно здати мідь

Мідь є важливим металом з численними застосуваннями в промисловості та побуті. Вона використовується у виробництві електропроводки, електроніки, будівельних матеріалів, труб і кабелів. Вона відома своєю високою провідністю електричного струму та тепла, що робить її незамінною в електричних та електронних пристроях. Крім того, мідь має антимікробні властивості, що робить її корисною в медичних і санітарних застосуваннях.

Щоб здати мідь вигідніше, варто врахувати кілька важливих моментів. По-перше, варто стежити за актуальними цінами на брухт на ринку, оскільки ціни можуть суттєво коливатися. По-друге, мідь слід підготувати до здачі: очистити від забруднень та розділити на різні категорії, такі як чиста мідь, дроти або сплави. Це дозволить отримати кращу ціну за кожен тип матеріалу. По-третє, слід обрати перевірені пункти прийому металобрухту, які пропонують конкурентні ціни та чесні умови.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — пояснив Новак.

Експерт додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 5 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 265 грн;

Вінницька область — від 215 до 265 грн;

Дніпропетровська область — від 215 до 260 грн;

Житомирська область — від 220 до 265 грн;

Закарпатська область — від 220 до 255 грн;

Запорізька область — від 215 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 230 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 220 до 250 грн;

Львівська область — від 220 до 265 грн;

Миколаївська область — від 210 до 245 грн;

Одеська область — від 225 до 265 грн;

Полтавська область — від 220 до 250 грн;

Сумська область — від 200 до 235 грн;

Тернопільська область — від 215 до 240 грн;

Харківська область — від 245 до 270 грн;

Хмельницька область — від 250 до 270 грн;

Черкаська область — від 220 до 260 грн;

Чернівецька область — від 215 до 230 грн;

Чернігівська область — від 230 до 275 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у вересні. Ще ми зібрали ціни на чорний метал, золото та латунь.