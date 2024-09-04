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Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

4 вересня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 4 вересня 2024 року
Виробництво сталі. Фото: keytexenergy.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з вуглецем та іншими елементами. Основну частину цієї групи становлять сталь та чавун, які є найпоширенішими металами у світовій економіці. Ці матеріали знаходять широке застосування у різних галузях, включаючи будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів допомагає зменшити кількість відходів та скоротити шкідливі викиди в атмосферу. З іншого боку, здавання чермета може бути джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Цікаві факти про сталь

Сталь — найважливіший у світі інженерний та будівельний матеріал. Вона використовується у всіх сферах нашого життя: в автомобілях та будівельних виробах, холодильниках та пральних машинах, вантажних суднах та хірургічних скальпелях.

Сталеливарна промисловість має економічний вплив у розмірі 2,9 трильйона доларів. Лише у Сполучених Штатах у 2022 році було вироблено 94,7 мільйона тонн сталі. Очікується, що до 2030 року світове виробництво у цій галузі сягне 2,3 мільярда метричних тонн.

Сталь має багату історію, що налічує тисячі років. Хоча точний час відкриття заліза, основного компонента сталі, невідомо, перший залізний артефакт було знайдено в єгипетській гробниці. Він датується приблизно 5200 роком, або близько 3200 до нашої ери.

На початку 20 століття з'явилися леговані сталі. Вони містили певні елементи, додані навмисно для поліпшення їх властивостей. Леговані сталі мають підвищену міцність, твердість та стійкість до корозії, що робить їх придатними для широкого спектра застосувань.

Нержавіючі сталі мають низький вміст вуглецю і зазвичай містять від 10 до 20% хрому. Через свою міцність і стійкість як до корозії, так і до високих температур, вони зазвичай зустрічаються в побутовій техніці, обладнанні для обробки харчових продуктів та кухонному приладді.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна зруйнувала близько двох третин металургійної промисловості України. Якщо 2021 року українські підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, то 2023 року обсяг виробництва скоротився до 6 мільйонів тонн. Значне зниження також спостерігалося у виробництві сталі.

Пендзин наголосив, що російське вторгнення призвело до значного скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — пілкреслив експерт.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,6 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на золотолатунь та алюміній.

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