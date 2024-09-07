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Ціни на латунь в Україні — яка вартість металобрухту у вересні

7 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 7 вересня 2024 року
Виплавка металу у ливарному цеху. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на латунь в Україні почали зростати, що зумовлено підвищеним попитом на сировину серед промислових підприємств та скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Ситуацію також ускладнюють коливання валютних курсів та проблеми з логістикою, що додатково підштовхує вартість латуні вгору.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні на початку вересня.

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Як вигідно здати латунь на брухт

Щоб вигідно здати латунь на брухт, дотримуйтесь кількох порад:

  • Досліджуйте ціни на ринку. Порівняйте ціни на латунь у різних пунктах прийому металобрухту. Різні компанії можуть пропонувати різну вартість за тонну або кілограм.
  • Сортування та підготовка. Переконайтеся, що латунь відсортована і чиста. Видаліть інші матеріали, такі як пластик або інші метали, щоб отримати максимально високу ціну.
  • Обирайте великі партії. Деякі пункти прийому пропонують вищі ціни за більші обсяги брухту. Якщо маєте можливість, зберіть більше латуні перед здачею.
  • Шукайте спеціалізовані пункти прийому. Деякі пункти прийому спеціалізуються на прийманні кольорових металів, зокрема латуні, і пропонують вищі ціни, ніж загальні пункти металобрухту.
  • Слідкуйте за ринковими трендами. Ціни на латунь можуть коливатися залежно від ситуації на ринку металів. Час здачі може вплинути на ціну, тому слідкуйте за новинами та ринковими змінами.

Ці заходи допоможуть отримати максимальну вигоду при здачі латуні на брухт.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні на початку вересня

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 7 вересня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 135 до 175 грн;
  • Вінницька область — від 150 до 185 грн;
  • Волинська область — від 145 до 165 грн;
  • Дніпропетровська область — від 155 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 135 до 155 грн;
  • Закарпатська область — від 125 до 160 грн;
  • Запорізька область — від 155 до 185 грн;
  • Івано-Франківська область — від 135 до 155 грн;
  • Кіровоградська область — від 145 до 165 грн;
  • Львівська область — від 125 до 155 грн;
  • Миколаївська область — від 135 до 165 грн;
  • Одеська область — від 145 до 165 грн;
  • Полтавська область — від 145 до 160 грн;
  • Рівненська область — від 145 до 165 грн;
  • Сумська область — від 140 до 165 грн;
  • Тернопільська область — від 145 до 170 грн;
  • Харківська область — від 165 до 180 грн;
  • Хмельницька область — від 165 до 180 грн;
  • Черкаська область — від 165 до 180 грн;
  • Чернівецька область — від 145 до 160 грн;
  • Чернігівська область — від 160 до 185 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.

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