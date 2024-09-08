Цены на золото в Украине по состоянию на 8 сентября 2024 года

Цены на золото снова выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в начале сентября
За последнюю неделю в Украине цены на золото снова выросли, поднявшись на несколько процентов. Основными причинами этого является рост спроса на драгоценный металл из-за экономической нестабильности в мире, а также ослабление гривны на валютном рынке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.
Куда выгоднее всего можно сдать золото
В Украине наиболее выгодные условия для приема золота предлагают несколько ключевых игроков на рынке. Прежде всего, это большие сети ювелирных магазинов и ломбардов, часто имеющие прозрачные условия обмена и конкурентные цены. К примеру, в Киеве и Львове есть сети, предлагающие лучшие ставки за грамм золота благодаря высоким объемам торговли и наличию собственных аналитиков, обеспечивающих точную оценку.
Кроме того, некоторые специализированные компании, занимающиеся покупкой и перепродажей золота, также могут предложить выгодные условия. Они используют современное оборудование для точного определения качества и веса металла, что позволяет предложить конкурентные цены. Важно перед сдачей золота проверить отзывы о компании и сравнить несколько предложений, чтобы получить лучшую цену.
Цены на золото в Украине.
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3290,199 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3280,32 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3257,29 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 1084,68 грн/грамм.
- 375 проба: 1221,48 грн/грамм.
- 500 проба: 1628,65 грн/грамм.
- 583 проба: 1899,00 грн/грамм.
- 585 проба: 1905,51 грн/грамм.
- 750 проба: 2442,97 грн/грамм.
- 900 проба: 2931,56 грн/грамм.
- 916 проба: 2983,68 грн/грамм.
- 958 проба: 3120,48 грн/грамм.
- 999 проба: 3254,03 грн/грамм.
- 999,9 проба: 3256,96 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 1 065 грн/грамм.
- 375 проба: 1 280 грн/грамм.
- 500 проба: 1 725 грн/грамм.
- 583 проба: 2 060 грн/грамм.
- 585 проба: 2 080 грн/грамм.
- 750 проба: 2 645 грн/грамм.
- 900 проба: 3 240 грн/грамм.
- 916 проба: 3 260 грн/грамм.
- 958 проба: 3 470 грн/грамм.
- 999 проба: 3490 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и алюминий.
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