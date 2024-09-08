Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на золото снова выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в начале сентября arrow

Цены на золото снова выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в начале сентября

8 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото в Украине по состоянию на 8 сентября 2024 года
Золотые слитки. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю в Украине цены на золото снова выросли, поднявшись на несколько процентов. Основными причинами этого является рост спроса на драгоценный металл из-за экономической нестабильности в мире, а также ослабление гривны на валютном рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

Читайте также:

Куда выгоднее всего можно сдать золото

В Украине наиболее выгодные условия для приема золота предлагают несколько ключевых игроков на рынке. Прежде всего, это большие сети ювелирных магазинов и ломбардов, часто имеющие прозрачные условия обмена и конкурентные цены. К примеру, в Киеве и Львове есть сети, предлагающие лучшие ставки за грамм золота благодаря высоким объемам торговли и наличию собственных аналитиков, обеспечивающих точную оценку.

Кроме того, некоторые специализированные компании, занимающиеся покупкой и перепродажей золота, также могут предложить выгодные условия. Они используют современное оборудование для точного определения качества и веса металла, что позволяет предложить конкурентные цены. Важно перед сдачей золота проверить отзывы о компании и сравнить несколько предложений, чтобы получить лучшую цену.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3290,199 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3280,32 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3257,29 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1084,68 грн/грамм.
  • 375 проба: 1221,48 грн/грамм.
  • 500 проба: 1628,65 грн/грамм.
  • 583 проба: 1899,00 грн/грамм.
  • 585 проба: 1905,51 грн/грамм.
  • 750 проба: 2442,97 грн/грамм.
  • 900 проба: 2931,56 грн/грамм.
  • 916 проба: 2983,68 грн/грамм.
  • 958 проба: 3120,48 грн/грамм.
  • 999 проба: 3254,03 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3256,96 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 065 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 280 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 725 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 060 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 080 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 645 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 240 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 260 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 470 грн/грамм.
  • 999 проба: 3490 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и алюминий.

НБУ деньги драгоценности цены в Украине драгоценные металлы цены золото ломбарды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:16 Ночью Россия обстреляла Херсонщину — четыре человека ранены

08:02 Житель Львовской области не явился в ТЦК из-за опьянения — какое решение суда

07:57 На Запорожье раздавались взрывы — Россия атаковала регион более 220 раз

07:47 Военный эксперт назвал главное достижение Рамштайна

07:41 Более 1200 оккупантов — Генштаб назвал потери россиян за минувшие сутки

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

07:35 Россия может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами — ISW

07:30 Наказание для уклонистов — в каком случае их могут оставить жилья или машины

07:21 Очереди на границе Украины — на каких пунктах придется подождать утром

07:21 На Закарпатье мужчина дважды покусал свою жену — какой приговор вынес суд

07:01 ПриватБанк хотел взыскать проценты за кредит, однако клиент отказался платить — что решил суд

08:16 Ночью Россия обстреляла Херсонщину — четыре человека ранены

08:02 Житель Львовской области не явился в ТЦК из-за опьянения — какое решение суда

07:57 На Запорожье раздавались взрывы — Россия атаковала регион более 220 раз

07:47 Военный эксперт назвал главное достижение Рамштайна

07:41 Более 1200 оккупантов — Генштаб назвал потери россиян за минувшие сутки

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

07:35 Россия может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами — ISW

07:30 Наказание для уклонистов — в каком случае их могут оставить жилья или машины

07:21 Очереди на границе Украины — на каких пунктах придется подождать утром

07:21 На Закарпатье мужчина дважды покусал свою жену — какой приговор вынес суд

07:01 ПриватБанк хотел взыскать проценты за кредит, однако клиент отказался платить — что решил суд

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец