Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 6 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Ціни на алюміній в Україні за останній тиждень залишилися стабільними, без помітних змін. Основними причинами стали баланс між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку, а також відсутність суттєвих коливань на світовому ринку металів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 6 вересня.

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Як треба здавати алюміній на брухт

Здача алюмінію на брухт потребує дотримання кількох важливих кроків:

Сортування та очищення. Перед здачею алюміній слід розсортувати та очистити від інших матеріалів, таких як пластик, сталь або гумові елементи. Чистий алюміній має вищу ціну на брухт.

Перед здачею алюміній слід розсортувати та очистити від інших матеріалів, таких як пластик, сталь або гумові елементи. Чистий алюміній має вищу ціну на брухт. Вибір пункту прийому. Варто обрати сертифікований пункт прийому металобрухту. Для цього можна пошукати інформацію про надійні компанії в Інтернеті або дізнатися рекомендації від знайомих.

Варто обрати сертифікований пункт прийому металобрухту. Для цього можна пошукати інформацію про надійні компанії в Інтернеті або дізнатися рекомендації від знайомих. Зважування. У пункті прийому алюміній буде зважено. Рекомендується перед цим самостійно дізнатися приблизну вагу, щоб уникнути можливих непорозумінь.

У пункті прийому алюміній буде зважено. Рекомендується перед цим самостійно дізнатися приблизну вагу, щоб уникнути можливих непорозумінь. Оформлення документів. Для здачі металобрухту необхідно пред’явити паспорт і код платника податків (ІПН). Це стандартна процедура для контролю легальності операції.

Для здачі металобрухту необхідно пред’явити паспорт і код платника податків (ІПН). Це стандартна процедура для контролю легальності операції. Оцінка та виплата. Після зважування та оцінки якості брухту вам буде запропоновано відповідну оплату згідно з діючими ринковими цінами на алюміній.

Слід також врахувати, що ціни на алюміній можуть коливатися, тому варто стежити за актуальною інформацією на ринку, щоб вибрати оптимальний час для здачі.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що обговорення майбутнього розвитку української металургійної галузі можливе лише після завершення військових конфліктів та забезпечення безпеки. Він також додав, що Україні вже доводиться імплементувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в вересні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 65 грн;

Вінницька область — від 55 до 75 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 55 до 75 грн;

Запорізька область — від 55 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 50 до 70 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область — від 50 до 70 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 45 до 60 грн;

Чернівецька область — від 55 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.