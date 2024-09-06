Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні arrow

Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

6 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 6 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на алюміній в Україні за останній тиждень залишилися стабільними, без помітних змін. Основними причинами стали баланс між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку, а також відсутність суттєвих коливань на світовому ринку металів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 6 вересня.

Читайте також:

Як треба здавати алюміній на брухт

Здача алюмінію на брухт потребує дотримання кількох важливих кроків:

  • Сортування та очищення. Перед здачею алюміній слід розсортувати та очистити від інших матеріалів, таких як пластик, сталь або гумові елементи. Чистий алюміній має вищу ціну на брухт.
  • Вибір пункту прийому. Варто обрати сертифікований пункт прийому металобрухту. Для цього можна пошукати інформацію про надійні компанії в Інтернеті або дізнатися рекомендації від знайомих.
  • Зважування. У пункті прийому алюміній буде зважено. Рекомендується перед цим самостійно дізнатися приблизну вагу, щоб уникнути можливих непорозумінь.
  • Оформлення документів. Для здачі металобрухту необхідно пред’явити паспорт і код платника податків (ІПН). Це стандартна процедура для контролю легальності операції.
  • Оцінка та виплата. Після зважування та оцінки якості брухту вам буде запропоновано відповідну оплату згідно з діючими ринковими цінами на алюміній.

Слід також врахувати, що ціни на алюміній можуть коливатися, тому варто стежити за актуальною інформацією на ринку, щоб вибрати оптимальний час для здачі.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що обговорення майбутнього розвитку української металургійної галузі можливе лише після завершення військових конфліктів та забезпечення безпеки. Він також додав, що Україні вже доводиться імплементувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію в вересні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 65 грн;
  • Вінницька область — від 55 до 75 грн;
  • Волинська область — 45 до 65 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 55 до 75 грн;
  • Запорізька область — від 55 до 85 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 60 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 50 до 70 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 45 до 60 грн;
  • Сумська область — від 40 до 65 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 70 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 70 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 45 до 60 грн;
  • Чернівецька область — від 55 до 70 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.

гроші ціни в Україні ціни металолом вторинна переробка вторсировина алюміній метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги