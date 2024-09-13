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Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

13 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото в Украине по состоянию на 13 сентября 2024 года
Золотые слитки. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине продолжают расти, что связано с глобальной экономической нестабильностью и повышенным спросом на драгоценные металлы как надежный актив. Инфляция, колебания денежных курсов и геополитические опасности принуждают инвесторов находить защиту в золоте, что ведет к увеличению его стоимости на внутреннем рынке. Кроме того, ограничения международной торговли и проблемы с логистикой также оказывают влияние на динамику цен.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Золото — один из самых ценных металлов в мире, и его история насчитывает тысячи лет. Оно использовалось не только как валюта, но и символ власти, богатства и красоты. Один из любопытных фактов состоит в том, что все золото, которое когда-либо было добыто на Земле, можно поместить в куб размером примерно 21 метр с каждой стороны. Это достаточно скромный объем, учитывая его важность в мировой экономике и культуре.

Также золото настолько пластично, что из одного грамма этого металла можно вытащить проволоку протяженностью более трех километров! Этот драгоценный металл не подвержен коррозии, поэтому остается вечно блестящим. В чистом виде золото настолько мягкое, что легко можно поцарапать ногтем, поэтому для изготовления ювелирных изделий его смешивают с другими металлами, чтобы повысить прочность.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 306,58 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 296,66 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 273,51 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 090,08 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 227,57 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 636,76 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 908,46 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 915,00 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 455,13 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 946,16 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 998,54 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 136,02 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 270,24 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 273,18 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 080 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 285 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 745 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 085 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 090 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 665 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 250 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 265 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 485 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 500 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и алюминий.

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