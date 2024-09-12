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Ціни на латунь в Україні — скільки коштує брухт у вересні

12 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні 12 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Попри те, що ціни на латунь в Україні залишаються стабільними впродовж останніх днів, здавати брухт все ще вигідно. Це зумовлено підвищеним попитом на вторинні метали та обмеженою пропозицією, що робить ринок брухту привабливим для торгівлі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.

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Куди вигідніше здати латунь на брухт

Вигідність здачі латуні на брухт залежить від низки факторів, таких як поточні ціни, умови приймання та розташування пунктів приймання. Щоб знайти найбільш вигідні варіанти, варто розглянути такі аспекти:

  • Порівняння цін. Перевірте ціни на брухт латуні у різних пунктах приймання у вашій місцевості. Ціни можуть варіюватися, залежно від регіону та обсягу здачі.
  • Вартість транспортування. Оцініть витрати на транспортування брухту до пунктів приймання. Іноді вигідніше здати латунь ближче до вашого місця проживання, щоб зменшити витрати на транспортування.
  • Умови приймання. Деякі пункти приймання можуть запропонувати додаткові послуги, такі як безплатний демонтаж або ваги, що можуть вплинути на загальну вигоду.
  • Регулярні пункти приймання. Зазначте пункти, які регулярно оновлюють свої ціни і пропонують найкращі умови для здавання брухту.

Для точнішої інформації варто звернутися до кількох пунктів приймання брухту латуні у вашій області або перевірити онлайн-платформи, що порівнюють ціни.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак повідомив, що іноземні інвестори зацікавлені у всіх секторах української економіки, включаючи металургію. Однак, за його словами, про реальні іноземні інвестиції у відновлення української металургійної галузі можна буде говорити тільки після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у вересні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 12 вересня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 135 до 170 грн;
  • Вінницька область — від 150 до 180 грн;
  • Волинська область — від 140 до 165 грн;
  • Дніпропетровська область — від 150 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 135 до 165 грн;
  • Закарпатська область — від 125 до 165 грн;
  • Запорізька область — від 155 до 180 грн;
  • Івано-Франківська область — від 130 до 155 грн;
  • Кіровоградська область — від 140 до 165 грн;
  • Львівська область — від 120 до 155 грн;
  • Миколаївська область — від 130 до 165 грн;
  • Одеська область — від 140 до 165 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 160 грн;
  • Рівненська область — від 145 до 160 грн;
  • Сумська область — від 140 до 160 грн;
  • Тернопільська область — від 155 до 170 грн;
  • Харківська область — від 160 до 180 грн;
  • Хмельницька область — від 160 до 180 грн;
  • Черкаська область — від 165 до 185 грн;
  • Чернівецька область — від 140 до 160 грн;
  • Чернігівська область — від 160 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у вересні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.

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