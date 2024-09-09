Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у вересні arrow

Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у вересні

9 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на чорний метал в Україні станом на 9 вересня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Останнього тижня ціни на чорний метал в Україні коливалися, проте залишаються на стабільному рівні. Зміни в ринкових котируваннях зумовлені коливанням попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також коливаннями світових цін на сировину. Попри ці коливання, загальна ситуація на ринку залишається стабільною завдяки збереженню рівня виробництва та імпортних поставок.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

Читайте також:

Цікаві факти про чормет

Чорний метал, зокрема сталь і чавун, є критично важливим компонентом в індустріальному виробництві, будівництві та автомобільній промисловості. Одним з цікавих фактів є те, що сталь, яка складається переважно з заліза і вуглецю, є матеріалом, що має величезну різноманітність форм і властивостей завдяки різним методам термічної обробки та легування. Наприклад, нержавіюча сталь, що містить хром, відрізняється своєю стійкістю до корозії і широко використовується в медичному обладнанні та кухонних приладах.

Ще один цікавий факт — чавун, який є важливою складовою частиною чорного металу, був одним з перших металів, що використовувався людьми понад 2000 років тому. Він відрізняється високою міцністю на стиск і часто застосовується в будівництві мостів і трубопроводів. Під час виробництва чавуну часто використовують стародавні технології, які, проте, до сьогодні залишаються актуальними через свою простоту та ефективність.

Яка ситуація з металургією в Україні зараз

Як зазначає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, зруйнувавши близько двох третин її потужностей. Якщо у 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, то в 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн. Подібне різке зниження спостерігається і у виробництві сталі.

Він наголосив, що російське вторгнення призвело до значного скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — сказав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 3 грн до 5,5 грн;
  • Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Львівська область — від 3 грн до 5,5 грн;
  • Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;
  • Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;
  • Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та алюміній.

гроші ціни в Україні ціни металолом вторинна переробка вторсировина метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

Термінова новина

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

12:45 Штурми окупантів на Куп'янському напрямку — прикордонники показали, як зупиняють противника

12:43 Капітан ЗСУ відповів, як ставляться військові до вихвалянь цивільних чоловіків у соцмережах

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:42 Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери

12:39 У СК Атлет прокоментували ситуацію з реконструкцією стадіону та розміщенням тенісних кортів

12:38 ДТП з військовими на Львівщині — з'явилися деталі смертельної аварії

12:36 Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі — яким областям готуватися

12:24 У Києві російський агент встановлював відеопастки для коригування ударів по ТЕС

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже