Ціни на чорний метал в Україні станом на 9 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Останнього тижня ціни на чорний метал в Україні коливалися, проте залишаються на стабільному рівні. Зміни в ринкових котируваннях зумовлені коливанням попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також коливаннями світових цін на сировину. Попри ці коливання, загальна ситуація на ринку залишається стабільною завдяки збереженню рівня виробництва та імпортних поставок.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал, зокрема сталь і чавун, є критично важливим компонентом в індустріальному виробництві, будівництві та автомобільній промисловості. Одним з цікавих фактів є те, що сталь, яка складається переважно з заліза і вуглецю, є матеріалом, що має величезну різноманітність форм і властивостей завдяки різним методам термічної обробки та легування. Наприклад, нержавіюча сталь, що містить хром, відрізняється своєю стійкістю до корозії і широко використовується в медичному обладнанні та кухонних приладах.

Ще один цікавий факт — чавун, який є важливою складовою частиною чорного металу, був одним з перших металів, що використовувався людьми понад 2000 років тому. Він відрізняється високою міцністю на стиск і часто застосовується в будівництві мостів і трубопроводів. Під час виробництва чавуну часто використовують стародавні технології, які, проте, до сьогодні залишаються актуальними через свою простоту та ефективність.

Яка ситуація з металургією в Україні зараз

Як зазначає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, війна завдала серйозного удару по металургійній промисловості України, зруйнувавши близько двох третин її потужностей. Якщо у 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, то в 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн. Подібне різке зниження спостерігається і у виробництві сталі.

Він наголосив, що російське вторгнення призвело до значного скорочення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — сказав Пендзин.

Ціни на чормет в Україні у вересні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

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