Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 10 вересня 2024 року

Виробництво міді. Фото: bnamericas.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є популярним металом, який знаходить широке застосування в таких областях, як електроніка, інженерія та будівництво. Цей матеріал виділяється своїми винятковими характеристиками, включаючи відмінну провідність, міцність та стійкість до корозії. Пункти приймання вторсировини охоче купують мідь за високими цінами, що робить її здавання хорошим варіантом отримання додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у вересні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із небагатьох металів, який може зустрічатися в природі у своїй природній металевій формі (саморідні метали). Це дозволило людині почати використовувати її дуже рано, приблизно з 8000 до н.е. Вона також стала першим металом, який відливали у форми близько 4000 року до н. е. Нарешті, саме мідь уперше була навмисно сплавлена ​​з іншим металом — оловом, що призвело до створення бронзи близько 3500 року до н.е.

Мідь виробляється в основному шляхом плавки або вилуговування, зазвичай з подальшим електроосадженням з сульфатних розчинів. Основна частина міді, що виробляється у світі, використовується в електротехнічній промисловості.

Мідь стійка до впливу атмосфери та морської води. Однак тривалий вплив повітря призводить до утворення тонкого зеленого захисного покриття (патини), яке є сумішшю гідроксокарбонату, гідроксосульфату і невеликих кількостей інших сполук.

Мідь зазвичай має червонувато-коричневий колір. Однак чиста мідь до окиснення насправді має рожевий колір. Утворення коричневого оксиду міді відбувається так швидко, що будь-яка доступна мідь матиме звичайний червонувато-коричневий колір.

Посилення екологічних стандартів для мідної продукції, а також увага до стійкості на всіх етапах ланцюжка постачання, стають все більш значущими як для споживачів, так і для всієї галузі. На щастя, мідь за своєю природою є екологічно чистим та стійким матеріалом: вона на 100% підлягає переробці та зберігає свої властивості.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензин зазначив, що після російського вторгнення в Україні залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, значна частина підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі розташована на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення війни та забезпечення необхідного рівня безпеки.

Експерт також наголосив, що експорт продукції металургії обмежений використанням українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 10 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 275 грн;

Вінницька область — від 215 до 270 грн;

Дніпропетровська область — від 215 до 265 грн;

Житомирська область — від 210 до 250 грн;

Закарпатська область — від 210 до 240 грн;

Запорізька область — від 215 до 265 грн;

Івано-Франківська область — від 230 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 220 до 265 грн;

Львівська область — від 230 до 265 грн;

Миколаївська область — від 210 до 260 грн;

Одеська область — від 240 до 280 грн;

Полтавська область — від 210 до 260 грн;

Сумська область — від 200 до 240 грн;

Тернопільська область — від 200 до 245 грн;

Харківська область — від 250 до 290 грн;

Хмельницька область — від 235 до 275 грн;

Черкаська область — від 235 до 265 грн;

Чернівецька область — від 215 до 260 грн;

Чернігівська область — від 240 до 270 грн.

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