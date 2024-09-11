Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 11 вересня 2024 року

Виробництво алюмінію. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній оточує нас усюди — від рам велосипедів та драбин до поштових скриньок, віконних рам, садових меблів та автомобільних дисків. Цей метал використовується в безлічі предметів побуту, і, швидше за все, кожен хоч раз упаковував їжу у фольгу, яка також виготовляється з алюмінію. Перероблювання алюмінію — справа вигідна. Його висока вартість на пунктах приймання пояснюється тим, що цей метал можна переробляти необмежену кількість разів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 11 вересня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній посідає третє місце за поширеністю серед елементів у земній корі, проте живі організми не використовують його у процесі метаболізму. Це пояснюється високою електропозитивністю алюмінію — він легко передає електрони іншим елементам, що робить його токсичним. Внаслідок чого він може вступати у зв'язок з важливими молекулами, такими як ДНК та білки, порушуючи їх функції.

Першим стародавнім виробом, що складається на 85% алюмінію, вважається невелика статуетка, виявлена ​​в єгипетській гробниці в місті Фаюм. Вона датується ІІІ століттям н.е. і виконана зі сплаву алюмінію з міддю та свинцем.

Перші алюмінієві фольги з'явилися в 1910 році в США і використовувалися для пакування жувальної гумки та цигарок. А в 1959 році там же були виготовлені перші алюмінієві консервні банки, що значно спростило транспортування та зберігання продуктів, відкривши нові можливості для їхнього пакування.

Близько 75% всього виробленого алюмінію, як і раніше, використовується завдяки його переробці. У середньому алюмінієва банка проходить цикл від покупки в магазині, утилізації, переробки та повторного виробництва за 60 днів, повертаючись на полиці супермаркетів у вигляді нової упаковки для напоїв.

Переробка алюмінію вимагає на 95% менше енергії, порівняно з його виробництвом з бокситової руди. Енергія, заощаджена під час переробки лише однієї алюмінієвої банки, достатня для того, щоб живити телевізор протягом трьох днів.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Він також підкреслив, що для відновлення металургійної галузі у післявоєнний період будуть потрібні вкладення у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 75 грн;

Вінницька область — від 55 до 70 грн;

Волинська область — 40 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 60 грн;

Закарпатська область — від 40 до 65 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 55 до 70 грн;

Миколаївська область — від 45 до 65 грн;

Одеська область — від 55 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 55 грн;

Сумська область — від 45 до 55 грн;

Тернопільська область — від 45 до 70 грн;

Харківська область — від 55 до 75 грн;

Хмельницька область — від 45 до 60 грн;

Черкаська область — від 45 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

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