Ціни за 1 г золота в Україні станом на 28 вересня 2024 року

Золоті злитки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні знову суттєво зросли, що зумовлено зростанням глобальних котирувань та невизначеністю на фінансових ринках. Підвищення інфляції, коливання валютних курсів і геополітичні ризики також сприяють збільшенню попиту на золото як надійний актив, що стимулює подорожчання дорогоцінного металу на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці вересня.

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Як вигідніше здати золото

Коли йдеться про здачу золота, важливо враховувати кілька факторів, щоб отримати максимальний прибуток. По-перше, варто звернути увагу на пробу дорогоцінного металу, оскільки це безпосередньо впливає на його ціну. Золото 585 проби (14 каратів) є найпоширенішим в Україні і зазвичай має кращу ліквідність. Вигідніше здавати ювелірні вироби або зливки, які мають чітку пробу, оскільки їх вартість буде визначатися не лише вагою, а й якістю металу.

Для здачі золота найкраще вибрати надійний ювелірний магазин або пункт прийому вторинних металів. Перед здачею варто порівняти ціни у кількох закладах, оскільки вони можуть суттєво відрізнятися. Також не зайвим буде провести попереднє тестування на пробу і вагу, аби бути впевненим у тому, що запропонована ціна справедлива. У деяких випадках можна розглянути варіант продажу золота через онлайн-майданчики, проте слід обережно підходити до вибору покупця, щоб уникнути шахрайства.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 518,75 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 508,19 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 483,56 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 160,03 грн/грам.

375 проба: 1 306,34 грн/грам.

500 проба: 1 741,78 грн/грам.

583 проба: 2 030,92 грн/грам.

585 проба: 2 037,88 грн/грам.

750 проба: 2 612,67 грн/грам.

900 проба: 3 135,20 грн/грам.

916 проба: 3 190,94 грн/грам.

958 проба: 3 337,25 грн/грам.

999 проба: 3 480,08 грн/грам.

999,9 проба: 3 483,21 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 145 грн/грам.

375 проба: 1 380 грн/грам.

500 проба: 1 810 грн/грам.

583 проба: 2 050 грн/грам.

585 проба: 2 100 грн/грам.

750 проба: 2 680 грн/грам.

900 проба: 3 200 грн/грам.

916 проба: 3 245 грн/грам.

958 проба: 3 370 грн/грам.

999 проба: 3 505 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.