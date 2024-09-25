Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 25 вересня 2024 року

Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді
Мідь — унікальний метал з універсальними властивостями, які роблять його важливим матеріалом для сучасного суспільства. Це один із найдавніших металів, відомих людству. Історичне значення міді настільки велике, що існує теорія, що назва острова Кіпр пов'язана з цим металом. Пункти приймання вторинної сировини готові купувати мідь за високими цінами, що робить її здачу привабливим способом для отримання додаткового доходу.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у вересні.
Цікаві факти про мідь
Люди виготовляли вироби з міді як мінімум протягом 8000 років, а близько 4500 до н. е. навчилися плавити цей метал. Наступним технологічним проривом стало створення мідних сплавів шляхом додавання олова, що призвело до появи твердішого металу — бронзи.
Маленьке шило чи загострений інструмент, датований 5100 роком до н. е., було знайдено у похованні жінки середніх років у стародавньому селі на території сучасного Ізраїлю. Це шило є найдавнішим металевим предметом, коли-небудь виявленим на Близькому Сході.
Мідь видобувають із природних руд — мідних сульфідних руд (наприклад, халькопіриту) або мідних оксидних руд. Їх подрібнюють та переробляють для отримання чистої міді. Ці руди зустрічаються в деяких регіонах Північної та Південної Америки (наприклад, у Чилі та Перу), а також у таких місцях, як Уральські гори в Росії, Замбія та Демократична Республіка Конго в Африці.
Два найпоширеніші мідні сплави — це латунь (сплав з цинком) і бронза (сплав з оловом). Латунь популярна, тому що вона чудово підходить для сантехніки, музичних інструментів та декоративних предметів. Додавання цинку надає сплаву міцності та пластичності. Бронза має дуже схожі характеристики з міддю, такі як: висока теплопровідність, відмінна пластичність та стійкість до корозії у солоній воді. Тому бронзу використовують для підшипників та втулок, а також для суднових імпелерів.
Мідь необхідна людям у раціоні. Цей метал є важливим мікроелементом, який відіграє ключову роль в утворенні червоних кров'яних тілець. На щастя, цей мікроелемент міститься у багатьох продуктах, таких як зернові, бобові, картопля та листова зелень.
Яка ситуація з металургією в Україні
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією завдала значного удару по металургійній галузі України. У 2021 році українські підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг знизився до 6 мільйонів тонн. Особливо постраждало виробництво сталі, що демонструє масштаби проблем, викликаних війною.
"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.
Ціни на брухт міді в Україні у вересні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 25 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.
Київська область — від 230 до 280 грн;
Вінницька область — від 225 до 285 грн;
Дніпропетровська область — від 230 до 250 грн;
Житомирська область — від 240 до 270 грн;
Закарпатська область — від 260 до 300 грн;
Запорізька область — від 235 до 265 грн;
Івано-Франківська область — від 240 до 265 грн;
Кіровоградська область — від 250 до 280 грн;
Львівська область — від 250 до 280 грн;
Миколаївська область — від 270 до 300 грн;
Одеська область — від 250 до 270 грн;
Полтавська область — від 250 до 270 грн;
Сумська область — від 235 до 250 грн;
Тернопільська область — від 210 до 250 грн;
Харківська область — від 260 до 310 грн;
Хмельницька область — від 250 до 275 грн;
Черкаська область — від 245 до 275 грн;
Чернівецька область — від 240 до 270 грн;
Чернігівська область — від 240 до 265 грн.
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