Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 вересня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Montanwerke Brixlegg AG

За останні дні ціни на алюміній в Україні залишаються стабільними, без значних коливань. Це зумовлено відносною збалансованістю попиту та пропозиції на внутрішньому ринку, а також стабільною ситуацією на світових ринках сировини. Незважаючи на глобальні економічні виклики, постачання алюмінію в Україну залишається стабільним, що допомагає утримувати ціни на незмінному рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 26 вересня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній є одним із найпоширеніших металів на Землі, він становить близько 8% земної кори. Однак, у природі цей метал рідко зустрічається в чистому вигляді, його найчастіше добувають з бокситів — гірської породи, що містить сполуки алюмінію. Завдяки своїм унікальним властивостям, таким як легкість, стійкість до корозії та висока електропровідність, алюміній широко використовується в різних галузях, від авіаційної та автомобільної промисловості до виробництва харчової упаковки.

Цікавим є також те, що алюміній легко піддається переробці без втрати якості. Близько 75% усього алюмінію, виробленого за всю історію, досі перебуває в обігу завдяки повторному використанню. Цей процес переробки вимагає лише 5% енергії, необхідної для первинного виробництва алюмінію з руди, що робить його одним із найекологічніших металів.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак звертає увагу на інтерес іноземних інвесторів до різних галузей української економіки, зокрема і на металургію. Однак, на його думку, значні інвестиції в модернізацію української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Крім того, він зазначив, що для відновлення металургійного сектора у післявоєнний період знадобляться фінансові вливання у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 85 грн;

Вінницька область — від 50 до 75 грн;

Волинська область — 45 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 60 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 40 до 65 грн;

Запорізька область — від 55 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 55 до 75 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 55 до 85 грн;

Полтавська область — від 45 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 60 грн;

Тернопільська область — від 40 до 60 грн;

Харківська область — від 50 до 75 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.