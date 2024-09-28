Цены за 1 г золота в Украине по состоянию на 28 сентября 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине вновь выросли, что обусловлено ростом глобальных котировок и неопределенностью на финансовых рынках. Повышение инфляции, колебания валютных курсов и геополитические риски также способствуют увеличению спроса на золото как надежный актив, стимулирующий подорожание драгоценного металла на внутреннем рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце сентября.

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Как выгоднее сдать золото

Когда речь идет о сдаче золота, важно учитывать несколько факторов, чтобы получить максимальную прибыль. Во-первых, следует обратить внимание на пробу драгоценного металла, поскольку это оказывает непосредственное влияние на его цену. Золото 585 пробы (14 каратов) является самым распространенным в Украине и обычно имеет лучшую ликвидность. Выгоднее сдавать ювелирные изделия или слитки, имеющие четкую пробу, поскольку их стоимость будет определяться не только весом, но и качеством металла.

Для сдачи золота лучше выбрать надежный ювелирный магазин или пункт приема вторичных металлов. Перед сдачей следует сравнить цены в нескольких заведениях, поскольку они могут существенно отличаться. Также нелишне будет провести предварительное тестирование на пробу и вес, чтобы быть уверенным в том, что предложенная цена справедлива. В некоторых случаях можно рассмотреть вариант продажи золота через онлайн-площадки, однако следует осторожно подходить к выбору покупателя во избежание мошенничества.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 518,75 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 508,19 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 483,56 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 160,03 грн/грамм.

375 проба: 1 306,34 грн/грамм.

500 проба: 1 741,78 грн/грамм.

583 проба: 2 030,92 грн/грамм.

585 проба: 2 037,88 грн/грамм.

750 проба: 2 612,67 грн/грамм.

900 проба: 3 135,20 грн/грамм.

916 проба: 3 190,94 грн/грамм.

958 проба: 3 337,25 грн/грамм.

999 проба: 3 480,08 грн/грамм.

999,9 проба: 3 483,21 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 145 грн/грамм.

375 проба: 1 380 грн/грамм.

500 проба: 1 810 грн/грамм.

583 проба: 2 050 грн/грамм.

585 проба: 2 100 грн/грамм.

750 проба: 2 680 грн/грамм.

900 проба: 3 200 грн/грамм.

916 проба: 3 245 грн/грамм.

958 проба: 3 370 грн/грамм.

999 проба: 3 505 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.