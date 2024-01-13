Цена за 1 г золота в Украине на 13 января 2024 года

Золотой слиток. Фото: dailystar.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это самый популярный драгоценный металл , имеющий долгую историю использования человеком. Добыча и использование золота начались задолго до нашей эры. В наши дни этот металл используется во многих областях деятельности человека: от промышленности, до культуры и религии разных народов.

Сдача золота на переработку — это не только забота об экологии, но и возможность заработать немного дополнительных денег. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Использование золота происходило задолго до нашей эры. Древние цивилизации, такие как египтяне, ацтеки, инки и другие, придавали особое значение этому драгоценному металлу. Он использовался для создания украшений, предметов культа и символов королевской власти. Кроме того, в древности золото функционировало как средство обмена и в форме денег. Обладая универсальной ценностью, оно использовалось в международной торговле, облегчая обмен товарами.

В 19 веке произошло несколько знаменательных золотых лихорадок, таких как Калифорнийская золотая лихорадка, золотая Клондайкская лихорадка и другие. Калифорнийская золотая лихорадка была одной из самых известных золотых лихорадок в истории. Она началась в 1848 году, когда Джеймс У. Маршалл нашел золотые самородки на реке Американ в Калифорнии. Новость об этом открытии быстро распространилась по всему миру, и в Калифорнию направились тысячи людей в поисках богатства.

В настоящее время золото сохраняет свою популярность как инвестиционный актив. Инвесторы покупают золото в целях диверсификации портфеля, защиты от инфляции и сохранения стоимости в периоды экономической нестабильности. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году в мире было произведено 108,2 миллиона унций золота, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

Золото отличается от других металлов активным применением в изготовлении ювелирных изделий. Несколько свойств золота делают его идеальным для этой индустрии. В первую очередь, его естественный блеск придает украшениям привлекательности. Кроме того, золото обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать повседневное использование. Еще одним важным свойством является инертность золота — оно не вступает в реакцию с большинством химических веществ. Такая стойкость делает его надежным и устойчивым к воздействию пота, воды и других загрязнений.

Золото является одним из самых лучших проводников электричества. Его электропроводность составляет 59,6 мкОм/м, что делает его вторым по проводимости после серебра (62,5 мкОм/м). Золото не окисляется и не тускнеет с течением времени, что делает его идеальным материалом для использования в электронике.

Как правильно сдавать золото

В Украине скупкой золота занимаются в основном ломбарды. Однако, если речь идет о золотых изделиях с коллекционной или исторической ценностью, более выгодным вариантом может быть рассмотрение возможности продажи таких предметов коллекционерам и антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с уникальной историей. Продукция, созданная в период СССР, также пользуется спросом среди коллекционеров благодаря своей уникальной ценности и высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота в ломбард необходимо предъявить документы, подтверждающие личность, это предотвращает продажу украденных изделий. Услуги по приему золотого лома доступны только совершеннолетним. При заключении соглашения клиенту выдается копия документа, подтверждающего законность сдачи золота. Также клиенту предоставляются документы с указанием суммы ссуды, процентной ставки и сроков возврата с процентами и квитанция, необходимая для выкупа предметов.

Что касается самых золотых изделий, то особых требований нет, хотя тщательная очистка от грязи может улучшить точность взвешивания. Практически все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, кроме некоторых категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2458,44 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2451,06 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2433,86 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 810,48 грн/грамм.

375 проба: 912,70 грн/грамм.

500 проба: 1 216,93 грн/грамм.

583 проба: 1 418,94 грн/грамм.

585 проба: 1 423,81 грн/грамм.

750 проба: 1 825,40 грн/грамм.

900 проба: 2 190,47 грн/грамм.

916 проба: 2 229,42 грн/грамм.

958 проба: 2 331,64 грн/грамм.

999 проба: 2 431,43 грн/грамм.

999,9 проба: 2 433,62 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 939,47 грн/грамм.

500 проба: 1 252,74 грн/грамм.

583 проба: 1 491,98 грн/грамм.

585 проба: 1 496,43 грн/грамм.

750 проба: 1 920,24 грн/грамм.

900 проба: 2 288,54 грн/грамм.

916 проба: 2 369,29 грн/грамм.

958 проба: 2 477,54грн./грамм.

999 проба: 2 461,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы , чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.