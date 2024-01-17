Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 17 січня 2024

Переплавлення металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь є міцним сплавом міді і цинку з видатною електро- і теплопровідністю. Золотистий відтінок робить цей матеріал затребуваним під час створення декоративних виробів. Крім того, латунь застосовується у виробництві електротехнічних пристроїв, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Переробка латуні сприяє економії ресурсів, оскільки потребує менше енергії та матеріалів для виробництва нових виробів із цього сплаву. Додатковим плюсом є можливість заробітку при здачі латуні на переробку до пунктів прийому металобрухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у січні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді та цинку. Вміст цинку в латуні може змінюватись від 5 до 45%, при цьому мідь завжди становить не менше 50%. При чому латунь була відома набагато раніше відкриття цинку як хімічного елемента. Перші вироби з латуні були виготовлені у Стародавньому Єгипті та Месопотамії у 4-3 тисячоліттях до нашої ери. У цих регіонах було виявлено родовища цинкової руди, яку використовували для виготовлення латуні.

Колір латуні визначається співвідношенням міді та цинку у сплаві. Мідь має червонувато-жовтий колір, а цинк — білий. Чим більше цинку в латуні, тим світлішим буде її колір. Так, латунь із вмістом цинку до 20% має яскраво-жовтий колір, що нагадує золото. Латунь із вмістом цинку від 20 до 36% має більш приглушений жовтий колір. А латунь із вмістом цинку від 36 до 45% має зелений відтінок. Колір латуні також може бути змінений додаванням інших металів, таких як марганець, нікель або олово. Марганець надає латуні червоного відтінку, нікель — сріблястого, а олово — білого.

Латунь не окислюється на повітрі, як це робить чиста мідь. Це з тим, що цинк у складі латуні утворює захисний шар оксиду цинку, який перешкоджає подальшому окисленню. Латунь також стійка до дії морської води. Це з тим, що хлорид-ионы, присутні у морській воді, реагують з цинком, утворюючи нерозчинний хлорид цинку. Цей шар також захищає латунь від подальшої руйнації.

Латунь має гарну пластичність, міцність і ковкість. Ці властивості дозволяють латуні добре піддаватися різним видам механічної обробки. Латунь також добре піддається шліфуванні та поліруванню, що дозволяє отримувати вироби з гладкою та блискучою поверхнею.

Латунь має безліч корисних властивостей, включаючи міцність, довговічність, стійкість до корозії та хорошу електропровідність. Ці властивості роблять латунь затребуваним матеріалом у різних галузях промисловості, будівництва, мистецтва та побуту.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Мідь і латунь мають схожі характеристики, але основна відмінність між цими двома матеріалами полягає в тому, що мідь є чистим металом, в той час як латунь є сплавом міді з іншими металами. Ця різниця впливає на ринкові ціни, де мідь оцінюється вище латуні.

Існує кілька способів для розрізнення міді та латуни. Мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, що нагадує золото. Звуковий тест також ефективний при розпізнаванні цих металів: удар по меду створює глухий, низький звук, тоді як латунь видає дзвінкіший звук.

Крім того, соляний розчин може допомогти в їхній ідентифікації. Мідь є активнішим металом, ніж цинк, основний компонент латуни. Тому мідь більш схильна до окислення в соляному розчині. Якщо предмет виготовлений із меду, на його поверхні з'явиться зелений або синій наліт. Якщо ж предмет виготовлений з латуни, то на його поверхні нальоту не буде. Цинк, що міститься в латуні, запобігає окисленню міді.

Для максимізації прибутку при здачі латуні до пунктів прийому вторинної сировини рекомендується очищати вироби від неметалічних компонентів, та забрудненнь. Також доцільно класифікувати латунь згідно з вимогами переробки та, по можливості, розрізати великі деталі на дрібніші для полегшення переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Киевская область — от 110 до 170 грн;

Винницкая область — от 120 до 135 грн;

Волынская область — от 75 до 105 грн;

Днепропетровская область — от 130 до 150 грн;

Житомирская область — от 70 до 95 грн;

Закарпатская область — от 95 до 120 грн;

Запорожская область — от 110 до 175 грн;

Ивано—Франковская область — от 100 до 1160 грн;

Кировоградская область — от 70 до 85 грн;

Львовская область — от 110 до 135 грн;

Николаевская область — от 105 до 155 грн;

Одесская область — от 140 до 175 грн;

Полтавская область — от 135 до 170 грн;

Ровенская область — от 75 до 105 грн;

Сумская область – от 85 до 105 грн;

Тернопольская область — от 75 до 105 грн;

Харьковская область — от 140 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 155 грн;

Черкасская область — от 80 до 115 грн;

Черновицкая область — от 85 до 105 грн;

Черниговская область — от 115 до 165 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт та міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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