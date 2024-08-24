Ціни за 1 золота в Україні станом на 24 серпня 2024 року

Зливки золота. Фото: Bloomberg

В Україні ціни на золото продовжують зростати на тлі глобальних тенденцій. Світові ціни досягли рекордних позначок, піднявшись на 0,7% на аукціонах і сягнувши 2522,25 долара за унцію. Це зростання зумовлене падінням долара та посиленою зацікавленістю інвесторів через очікування, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні наприкінці серпня.

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Цікаві факти про золото

Золото — це дорогоцінний метал, який з давніх-давен символізує багатство і владу. Хімічно це елемент з символом Au, який відрізняється високою стійкістю до корозії та окислення. Завдяки своєму природному блиску та рідкісності, золото стало основою багатьох економік у світі та використовується як засіб накопичення багатства.

Золото є таким дорогим через свою обмежену кількість у природі та складний процес видобутку. Цей метал також має унікальні фізичні властивості, такі як висока електропровідність та ковкість, що робить його незамінним в електроніці та техніці. Крім того, золото широко використовується в ювелірній справі, медицині (наприклад, у стоматології), а також у виробництві складних технологій, де потрібна висока точність.

Куди вигідно здавати золото

Найдорожче здати золото можна в кілька способів:

Ломбарди. Великі мережі ломбардів часто пропонують високі ціни за золото, але важливо порівнювати пропозиції від різних закладів.

Великі мережі ломбардів часто пропонують високі ціни за золото, але важливо порівнювати пропозиції від різних закладів. Ювелірні магазини. Деякі ювелірні магазини викуповують золото для переплавки або перепродажу, і вони можуть запропонувати конкурентні ціни.

Деякі ювелірні магазини викуповують золото для переплавки або перепродажу, і вони можуть запропонувати конкурентні ціни. Банки. Деякі банки пропонують послуги купівлі-продажу золота, особливо якщо це інвестиційні злитки або монети.

Деякі банки пропонують послуги купівлі-продажу золота, особливо якщо це інвестиційні злитки або монети. Онлайн платформи. Існують сервіси, де можна здати золото через інтернет, часто такі платформи мають кращі пропозиції завдяки низьким адміністративним витратам.

Перед продажем варто перевірити курс золота на ринку та порівняти пропозиції кількох установ, щоб отримати максимально вигідну ціну.

Ціни на золото в серпні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3285,63 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3275,77 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3252,77 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1083,17 грн/грам.

375 проба: 1219,79 грн/грам.

500 проба: 1626,39 грн/грам.

583 проба: 1896,36 грн/грам.

585 проба: 1902,87 грн/грам.

750 проба: 2439,58 грн/грам.

900 проба: 2927,49 грн/грам.

916 проба: 2979,54 грн/грам.

958 проба: 3116,15 грн/грам.

999 проба: 3249,52 грн/грам.

999,9 проба: 3252,44 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 065 грн/грам.

375 проба: 1 280 грн/грам.

500 проба: 1 700 грн/грам.

583 проба: 2 025грн/грам.

585 проба: 2 040 грн/грам.

750 проба: 2 565 грн/грам.

900 проба: 3 135 грн/грам.

916 проба: 3 180 грн/грам.

958 проба: 3 380 грн/грам.

999 проба: 3 425 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та латунь.