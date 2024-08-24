Цены за 1 золото в Украине по состоянию на 24 августа 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

В Украине цены на золото продолжают расти на фоне глобальных тенденций. Мировые цены достигли рекордных отметок, поднявшись на 0,7% на аукционах и достигнув 2522,25 доллара за унцию. Этот рост обусловлен падением доллара и усиленной заинтересованностью инвесторов из-за ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в сентябре.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце августа.

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Интересные факты о золоте

Золото — это драгоценный металл, который издревле символизирует богатство и власть. Химически это элемент с символом Au, отличающийся высокой стойкостью к коррозии и окислению. Благодаря своему естественному блеску и редкости золото стало основой многих экономик в мире и используется как средство накопления богатства.

Золото так дорого из-за своего ограниченного количества в природе и сложный процесс добычи. Этот металл также обладает уникальными физическими свойствами, такими как высокая электропроводность и ковкость, что делает его незаменимым в электронике и технике. Кроме того, золото широко используется в ювелирном деле, медицине (например, стоматологии), а также в производстве сложных технологий, где требуется высокая точность.

Куда выгодно сдавать золото

Дороже всего сдать золото можно в несколько способов:

Ломбарды. Большие сети ломбардов часто предлагают высокие цены за золото, но важно сравнивать предложения от разных заведений.

Большие сети ломбардов часто предлагают высокие цены за золото, но важно сравнивать предложения от разных заведений. Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины покупают золото для переплавки или перепродажи, и они могут предложить конкурентные цены.

Некоторые ювелирные магазины покупают золото для переплавки или перепродажи, и они могут предложить конкурентные цены. Банки. Некоторые банки предлагают услуги купли-продажи золота, особенно, если это инвестиционные слитки или монеты.

Некоторые банки предлагают услуги купли-продажи золота, особенно, если это инвестиционные слитки или монеты. Онлайн платформы. Есть сервисы, где можно сдать золото через интернет, часто такие платформы имеют лучшие предложения благодаря низким административным расходам.

Перед продажей следует проверить курс золота на рынке и сравнить предложения нескольких заведений, чтобы получить максимально выгодную цену.

Цены на золото в августе

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3285,63 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3275,77 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3252,77 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1083,17 грн/грамм.

375 проба: 1219,79 грн/грамм.

500 проба: 1626,39 грн/грамм.

583 проба: 1896,36 грн/грамм.

585 проба: 1902,87 грн/грамм.

750 проба: 2439,58 грн/грамм.

900 проба: 2927,49 грн/грамм.

916 проба: 2979,54 грн/грамм.

958 проба: 3116,15 грн/грамм.

999 проба: 3249,52 грн/грамм.

999,9 проба: 3252,44 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 065 грн/грамм.

375 проба: 1 280 грн/грамм.

500 проба: 1 700 грн/грамм.

583 проба: 2 025грн./грамм.

585 проба: 2 040 грн/грамм.

750 проба: 2 565 грн/грамм.

900 проба: 3 135 грн/грамм.

916 проба: 3 180 грн/грамм.

958 проба: 3 380 грн/грамм.

999 проба: 3 425 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.