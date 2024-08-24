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Цены на золото продолжают расти — сколько стоят драгоценные металлы в августе

24 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены за 1 золото в Украине по состоянию на 24 августа 2024 года
Слитки золота. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на золото продолжают расти на фоне глобальных тенденций. Мировые цены достигли рекордных отметок, поднявшись на 0,7% на аукционах и достигнув 2522,25 доллара за унцию. Этот рост обусловлен падением доллара и усиленной заинтересованностью инвесторов из-за ожиданий, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в сентябре.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце августа.

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Интересные факты о золоте

Золото — это драгоценный металл, который издревле символизирует богатство и власть. Химически это элемент с символом Au, отличающийся высокой стойкостью к коррозии и окислению. Благодаря своему естественному блеску и редкости золото стало основой многих экономик в мире и используется как средство накопления богатства.

Золото так дорого из-за своего ограниченного количества в природе и сложный процесс добычи. Этот металл также обладает уникальными физическими свойствами, такими как высокая электропроводность и ковкость, что делает его незаменимым в электронике и технике. Кроме того, золото широко используется в ювелирном деле, медицине (например, стоматологии), а также в производстве сложных технологий, где требуется высокая точность.

Куда выгодно сдавать золото

Дороже всего сдать золото можно в несколько способов:

  • Ломбарды. Большие сети ломбардов часто предлагают высокие цены за золото, но важно сравнивать предложения от разных заведений.
  • Ювелирные магазины. Некоторые ювелирные магазины покупают золото для переплавки или перепродажи, и они могут предложить конкурентные цены.
  • Банки. Некоторые банки предлагают услуги купли-продажи золота, особенно, если это инвестиционные слитки или монеты.
  • Онлайн платформы. Есть сервисы, где можно сдать золото через интернет, часто такие платформы имеют лучшие предложения благодаря низким административным расходам.

Перед продажей следует проверить курс золота на рынке и сравнить предложения нескольких заведений, чтобы получить максимально выгодную цену.

Цены на золото в августе

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3285,63 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3275,77 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3252,77 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1083,17 грн/грамм.
  • 375 проба: 1219,79 грн/грамм.
  • 500 проба: 1626,39 грн/грамм.
  • 583 проба: 1896,36 грн/грамм.
  • 585 проба: 1902,87 грн/грамм.
  • 750 проба: 2439,58 грн/грамм.
  • 900 проба: 2927,49 грн/грамм.
  • 916 проба: 2979,54 грн/грамм.
  • 958 проба: 3116,15 грн/грамм.
  • 999 проба: 3249,52 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3252,44 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 065 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 280 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 700 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 025грн./грамм.
  • 585 проба: 2 040 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 565 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 135 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 180 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 380 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 425 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.

НБУ деньги банки драгоценности цены в Украине драгоценные металлы цены золото ломбарды

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