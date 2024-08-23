Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 23 серпня 2024 року

Обробка металу. Фото: Reuters

Протягом останнього тижня ціни на латунь в Україні залишаються на стабільному рівні, що робить здачу брухту все ще вигідною. Така ситуація зумовлена стійким попитом з боку переробників і обмеженою кількістю пропозицій на ринку, що сприяє збереженню високих закупівельних цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні 23 серпня 2024 року.

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Латунь — це сплав міді та цинку, який відзначається високою міцністю, корозійною стійкістю та естетичним зовнішнім виглядом. Цей метал має широке застосування в різних галузях, таких як машинобудування, електротехніка, сантехніка та виробництво ювелірних виробів. Завдяки своїм унікальним властивостям, латунь часто використовується для виготовлення деталей, які повинні витримувати великі навантаження і одночасно зберігати довговічність.

Найвищі ціни за здачу латунного брухту пропонують великі металоприймальні компанії, розташовані в обласних центрах і великих містах України, таких як Київ, Харків та Одеса. Тут ви зможете отримати максимальну вигоду завдяки високому попиту на цей метал серед переробників. Крім того, деякі компанії пропонують додаткові бонуси за великі обсяги або можливість самовивозу, що також може суттєво збільшити ваш дохід від здачі брухту.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори цікавляться усіма секторами української економіки, приділяючи особливу увагу металургійній галузі. Проте він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення металургії стануть можливими тільки після завершення війни та перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав експерт.

На думку Новака, для повоєнного відродження української металургійної промисловості знадобиться вкладення десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 23 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 160 грн;

Вінницька область — від 150 до 170 грн;

Волинська область — від 150 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 160 до 180 грн;

Житомирська область — від 130 до 155 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 150 до 190 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 165 грн;

Львівська область — від 125 до 150 грн;

Миколаївська область — від 130 до 155 грн;

Одеська область — від 145 до 175 грн;

Полтавська область — від 140 до 165 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 150 до 170 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 160 до 185 грн;

Хмельницька область — від 150 до 175 грн;

Черкаська область — від 165 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 160 до 185 грн.

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