Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 20 серпня 2024 року

Відливання металу. Фото: keytexenergy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали є сплавами заліза з вуглецем та іншими домішками. Основну частину цієї групи становлять сталь та чавун, які є найпоширенішими металами у світовій економіці. Їх широко застосовують у різних галузях, включаючи будівництво, машинобудування та виробництво побутової техніки. Переробка чорних металів допомагає зменшити обсяг відходів та скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Крім того, здавання брухту може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці серпня.

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Цікаві факти про чорні метали

Епоха Залізної доби принесла із собою широке застосування залізних інструментів, що значно змінило спосіб життя людей. Міцні залізні знаряддя дозволили обробляти твердіший ґрунт, полегшуючи ведення сільського господарства. Це спростило сільськогосподарські роботи, залишивши людям більше вільного часу для творчості та відкриттів.

Поверхня Марса має червоний колір завдяки присутності заліза, а точніше іржі. Оксид заліза, або іржа, є одним із найпоширеніших мінералів на Марсі. Він присутній у вигляді пилу, піску, каміння і є навіть у деяких гірських породах. Червоний відтінок оксиду заліза обумовлений його здатністю поглинати синю частину видимого світлового спектра. Коли світло падає на поверхню Марса і відбивається назад, синя частина світла поглинається оксидом заліза, тому сприймаємо поверхню планети як червону.

Кров також стає червоною завдяки взаємодії заліза з киснем. У її складі є білок під назвою гемоглобін, що містить атоми заліза. Коли гемоглобін зв'язується з киснем, залізо набуває яскраво-червоного відтінку.

Залізо є ключовим елементом метеоритів, становлячи близько 90% більшості з них. У метеоритах залізо є у формі чистого металу або в сплаві з нікелем. Ці небесні тіла формуються з залишків зірок, що вибухнули, або в результаті зіткнень планет.

Залізо становить приблизно 80% внутрішнього та зовнішнього ядра Землі. Внутрішнє ядро ​​складається з чистого заліза, тоді як зовнішнє включає залізо і нікель. Залізо є найпоширенішим елементом у Сонячній системі та основним компонентом більшості планет, включаючи Землю. У земному ядрі воно є джерелом магнітного поля, яке захищає планету від сонячного вітру та космічного випромінювання.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив оновлення української металургійної галузі стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — підкреслив експерт.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

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