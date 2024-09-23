Ціна 1 г золота в Україні станом на 23 вересня 2024 року

Злитки золота. Фото: Reuters

Ціни на золото в Україні продовжують зростати через глобальну економічну нестабільність, зростання інфляції та посилення геополітичних ризиків. Фінансові аналітики зазначають, що інвестори шукають безпечні активи в умовах невизначеності, що сприяє підвищенню попиту на золото як надійний засіб збереження капіталу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це не лише дорогоцінний метал, а й матеріал, який має багатий історичний та культурний контекст. Один з найцікавіших фактів полягає в тому, що золото використовується людьми вже більше 5 тисяч років. Давні цивілізації, такі як єгиптяни, активно використовували цей метал для виготовлення ювелірних виробів, а також в ритуалах і похованнях. Наприклад, у гробниці фараона Тутанхамона було знайдено понад 5 тисяч предметів зі золота.

Ще один цікавий аспект золота — його фізичні властивості. Це надзвичайно пластичнй метал: один грам може бути розтягнутий в нитку довжиною до 2,5 кілометрів. Крім того, золото не окислюється і не втрачає свій блиск, що робить його ідеальним для ювелірних виробів, які зберігають свій вигляд протягом століть. У промисловості цей дорогоцінний метал також використовується у виробництві електроніки завдяки своїй високій провідності та стійкості до корозії.

І нарешті, золото має важливе значення в економіці. Його часто вважають "безпечним активом", на який інвестори звертаються під час економічних криз. Ціни на золото можуть бути показником глобальної економічної стабільності, оскільки зростають в умовах невизначеності, що робить його цікавим об'єктом для аналізу фінансових ринків.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 414,99 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 404,75 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 380,84 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 125,82 грн/грам.

375 проба: 1 267,82 грн/грам.

500 проба: 1 690,42 грн/грам.

583 проба: 1 971,03 грн/грам.

585 проба: 1 977,79 грн/грам.

750 проба: 2 535,63 грн/грам.

900 проба: 3 042,76 грн/грам.

916 проба: 3 096,85 грн/грам.

958 проба: 3 238,84 грн/грам.

999 проба: 3 377,46 грн/грам.

999,9 проба: 3 380,50 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 120 грн/грам.

375 проба: 1 360 грн/грам.

500 проба: 1 820 грн/грам.

583 проба: 2 150 грн/грам.

585 проба: 2 160 грн/грам.

750 проба: 2 745 грн/грам.

900 проба: 3 330 грн/грам.

916 проба: 3 350 грн/грам.

958 проба: 3 550 грн/грам.

999 проба: 3 615 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у вересні коштує чормет в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.