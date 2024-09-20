Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 вересня 2024 року

Робітники мідеплавильного заводу. Фото: Reuters

Ціни на мідь в Україні залишаються стабільними після недавнього зростання, але їх подальше підвищення припинилося. Експерти пов'язують це з глобальними факторами, такими як стабілізація попиту на міжнародних ринках та покращення ситуації з постачанням сировини, що зупинило тиск на ціноутворення всередині країни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні наприкінці вересня.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь — один із перших металів, який почала використовувати людська цивілізація ще понад 10 тисяч років тому. Вона відома своїми унікальними властивостями, такими як висока електропровідність та стійкість до корозії. Мідь також має відмінні антимікробні властивості, тому її часто використовують у медичних та санітарних виробах. Цей метал зустрічається не лише в електропроводці чи трубах, але й у старовинних монетах, деталях техніки та навіть у прикрасах.

Щоб здати мідь на брухт дорожче, варто звернути увагу на її чистоту та підготовку. Найвищу ціну зазвичай пропонують за очищену мідь без ізоляції та домішок. Перед здачею рекомендується ретельно очистити кабелі або труби від пластмаси та інших матеріалів, а також відсортувати мідь за типом: "червона" (чиста) мідь коштує дорожче за інші види, такі як мідний сплав чи брудна мідь.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підкреслив, що війна завдала тяжкого удару по металургійній галузі України, знищивши приблизно дві третини її виробничих потужностей. Якщо в 2021 році українські підприємства виготовляли 21 мільйон тонн чавуну, то у 2023 році цей обсяг впав до 6 мільйонів тонн. Подібне значне зниження спостерігається і в виробництві сталі.

Пендзин також зазначив, що російська агресія призвела до суттєвого зменшення експорту української металургійної продукції.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — сказав експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 вересня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 240 до 280 грн;

Вінницька область — від 240 до 260 грн;

Дніпропетровська область — від 225 до 260 грн;

Житомирська область — від 220 до 240 грн;

Закарпатська область — від 215 до 240 грн;

Запорізька область — від 215 до 245 грн;

Івано-Франківська область — від 235 до 250 грн;

Кіровоградська область — від 220 до 250 грн;

Львівська область — від 230 до 255 грн;

Миколаївська область — від 225 до 250 грн;

Одеська область — від 240 до 265 грн;

Полтавська область — від 215 до 240 грн;

Сумська область — від 215 до 245 грн;

Тернопільська область — від 215 до 245 грн;

Харківська область — від 255 до 280 грн;

Хмельницька область — від 240 до 275 грн;

Черкаська область — від 235 до 265 грн;

Чернівецька область — від 235 до 260 грн;

Чернігівська область — від 240 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та алюміній.