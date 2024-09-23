Цена 1 г золота в Украине по состоянию на 23 сентября 2024 года

Слитки золота. Фото: Reuters

Цены на золото в Украине продолжают расти через глобальную экономическую нестабильность, рост инфляции и усиление геополитических рисков. Финансовые аналитики отмечают, что инвесторы ищут безопасные активы в условиях неопределенности, что способствует повышению спроса на золото как надежное средство сохранения капитала.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Золото — это не только драгоценный металл, но и материал, обладающий богатым историческим и культурным контекстом. Один из самых интересных фактов состоит в том, что золото используется людьми уже более 5 тысяч лет. Древние цивилизации, такие как египтяне, активно использовали этот металл для изготовления ювелирных изделий, а также в ритуалах и погребениях. К примеру, в гробнице фараона Тутанхамона было найдено более 5 тысяч предметов из золота.

Еще один интересный аспект золота — его физические свойства. Это очень пластичный металл: один грамм может быть растянут в нить длиной до 2,5 километров. Кроме того, золото не окисляется и не теряет свой блеск, что делает его идеальным для ювелирных изделий, сохраняющих свой вид на протяжении веков. В промышленности этот драгоценный металл используется в производстве электроники благодаря своей высокой проводимости и устойчивости к коррозии.

И, наконец, золото имеет важное значение в экономике. Его часто считают "безопасным активом", на который инвесторы обращаются в ходе экономических кризисов. Цены на золото могут являться показателем глобальной экономической стабильности, поскольку растут в условиях неопределенности, что делает его интересным объектом для анализа финансовых рынков.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 414,99 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 404,75 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 380,84 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 125,82 грн/грамм.

375 проба: 1 267,82 грн/грамм.

500 проба: 1 690,42 грн/грамм.

583 проба: 1 971,03 грн/грамм.

585 проба: 1 977,79 грн/грамм.

750 проба: 2 535,63 грн/грамм.

900 проба: 3 042,76 грн/грамм.

916 проба: 3 096,85 грн/грамм.

958 проба: 3 238,84 грн/грамм.

999 проба: 3 377,46 грн/грамм.

999,9 проба: 3 380,50 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 120 грн/грамм.

375 проба: 1 360 грн/грамм.

500 проба: 1 820 грн/грамм.

583 проба: 2 150 грн/грамм.

585 проба: 2 160 грн/грамм.

750 проба: 2 745 грн/грамм.

900 проба: 3 330 грн/грамм.

916 проба: 3 350 грн/грамм.

958 проба: 3 550 грн/грамм.

999 проба: 3 615 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.