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Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг металобрухту наприкінці вересня

22 вересня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 вересня 2024 року
Сталевар на Запоріжсталі. Фото: ZPRZ.CITY
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці тижня ціни на латунь в Україні залишаються стабільними, хоча в окремих регіонах відзначалися незначні коливання. Основними причинами такої ситуації стали постійний попит на метал та обмеження у постачаннях через глобальні економічні фактори. У той же час, здача брухту латуні залишається вигідною, оскільки ціни на вторинні сировини продовжують демонструвати позитивну динаміку, що стимулює власників старого обладнання та виробів до продажу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.

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Куди найвигідніше здавати латунь на брухт

Латунь — це сплав міді та цинку, відомий своєю стійкістю до корозії, механічною міцністю та чудовими електричними властивостями. Цей матеріал використовується в багатьох галузях, від виробництва музичних інструментів до сантехнічних виробів. Латунь також має прекрасну оброблюваність, що робить її популярною для створення складних форм і деталей.

Для тих, хто планує здати брухт латуні, найвигідніше звернутися до спеціалізованих пунктів прийому вторинних сировин або металобрухту. Ці компанії зазвичай пропонують кращі ціни, оскільки вони мають налагоджені канали для переробки та продажу латуні. Крім того, деякі великі підприємства та заводи можуть купувати брухт безпосередньо, що також може забезпечити конкурентоспроможні умови. Не забудьте порівняти пропозиції від різних компаній, щоб отримати максимально вигідну угоду.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що війна з Росією завдала значного удару по металургійному сектору України. У 2021 році українські підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, однак до 2023 року цей обсяг скоротився до лише 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також зазнало серйозних втрат, що наочно демонструє масштаби викликів, викликаних воєнними діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у вересні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 22 вересня , згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 135 до 170 грн;
  • Вінницька область — від 140 до 160 грн;
  • Волинська область — від 145 до 165 грн;
  • Дніпропетровська область — від 165 до 185 грн;
  • Житомирська область — від 130 до 155 грн;
  • Закарпатська область — від 130 до 150 грн;
  • Запорізька область — від 160 до 180 грн;
  • Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;
  • Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;
  • Львівська область — від 130 до 165 грн;
  • Миколаївська область — від 130 до 170 грн;
  • Одеська область — від 140 до 170 грн;
  • Полтавська область — від 130 до 155 грн;
  • Рівненська область — від 140 до 160 грн;
  • Сумська область — від 125 до 160 грн;
  • Тернопільська область — від 140 до 160 грн;
  • Харківська область — від 160 до 180 грн;
  • Хмельницька область — від 140 до 170 грн;
  • Черкаська область — від 150 до 180 грн;
  • Чернівецька область — від 140 до 170 грн;
  • Чернігівська область — від 165 до 190 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.

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