Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 21 вересня 2024 року

Виробництво алюмінію. Фото: godfreywing.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній має унікальні хімічні та фізичні властивості, завдяки яким він знаходить широке застосування в різних галузях. Його сріблястий колір залишається незмінним з часом, а висока провідність електрики та тепла робить метал незамінним у виробництві електропроводки та побутових приладів. Пластичність алюмінію дозволяє використовувати його для виготовлення фольги, трубок та інших гнучких виробів, а стійкість до корозії робить його ідеальним матеріалом для пакування харчових продуктів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 21 вересня.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Чистий алюміній у природі не зустрічається. Саме тому люди дізналися про нього порівняно недавно. Формально алюміній був вперше отриманий у 1824 році, і людям знадобилося ще п'ятдесят років, щоб навчитися виробляти його у промислових масштабах.

При цьому, згідно з легендами, алюміній обробляли ще за часів Тіберія Цезаря (14-37 рр. н. е.). За повір'ям, один майстер з металу виготовив посудину для імператора з нового матеріалу, отриманого із землі з високим вмістом глини. Деякий час після відкриття алюміній був дорожчим за золото.

Алюміній зустрічається в земній корі у більшій кількості, ніж у решті Всесвіту, тому що він швидко утворює оксид, зв'язується з гірськими породами та залишається в корі, тоді як менш реактивні метали опускаються в ядро. Алюміній є найбільш поширеним металевим елементом у земній корі (8,23% за масою) та третім за поширеністю елементом загалом (після кисню та кремнію).

Алюмінієва фольга відображає як тепло, так і світло і повністю непроникна, що означає, що ніякий смак, аромат чи світло не проникають усередину, чи назовні. Ця особливість робить її ідеальною для збереження харчових продуктів. Фольга широко використовується у харчовій промисловості та приватних домогосподарствах. Ефективне збереження харчових продуктів також призводить до зменшення відходів.

Алюміній легко утворює сплави з такими елементами, як мідь, цинк, магній, марганець та кремній. Сьогодні багато металевих матеріалів, які називають "алюмінієм", насправді є сплавами. Наприклад, алюмінієва фольга зазвичай є сплавом з 92% і 99% алюмінію. Завдяки високому співвідношенню міцності до ваги алюмінієві сплави важливі для аерокосмічної промисловості та інших областей транспорту та будівництва.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак звертає увагу на інтерес іноземних інвесторів до різних галузей української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, значні інвестиції в модернізацію української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Крім того, він зазначив, що для відновлення металургійного сектора у післявоєнний період знадобляться фінансові вливання у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 80 грн;

Вінницька область — від 50 до 70 грн;

Волинська область — 45 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 60 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 60 грн;

Закарпатська область — від 40 до 60 грн;

Запорізька область — від 55 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 55 грн;

Львівська область — від 55 до 75 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 55 до 80 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 45 до 60 грн;

Харківська область — від 55 до 75 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 45 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.