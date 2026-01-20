Відео
Україна
Ціни на зернові — скільки коштує експорт сої у січні

Дата публікації: 20 січня 2026 06:30
Ціни на зернові — у скільки оцінюється експорт української сої у січні 2026
Долари і гривні. Фото: Новини.LIVE

В Україні на аграрному ринку триває укріплення цін на сою. У перший місяць 2026 року культура невпинно додає у ціні й наразі ця тенденція зберігається.

Про це йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers.

Ціни на сою

Як зазначається, дорожчає соя, яку аграрії експортують в інші країни. Так, спотовий індекс ціни на продукцію, яку потрібно доставити в порт, наразі підвищився до 424 доларів за тонну (без ПДВ).

Паралельно з експортом дорожчає й переробка зернової. Станом на зараз індекс ціни піднявся до позначки у 454 доларів за тонну (з ПДВ).

Окремо у повідомленні вказується, що загальний експорт сої з України з липня 2025 по січень 2026 року становить 1,7 млн тонн. При цьому показники експорту в кінці сезону мають скоротитися на 37%.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з початком січня у 2026 році на агроринку падали ціни на соняшник. Крім цього знижувався й попит на продукцію, що змушувало виробників зберігати, а не віддавати її на продаж. 

Водночас продавати соняшник на європейський ринок є більш вигідною ідеєю, на відміну від внутрішньої переробки. Сенс продавати є навіть з врахуванням мита у 1,8% — різниця подекуди сягає 30 доларів за тонну.

Раніше стало відомо, що російські окупанти викрали в Україні 2 млн тонн зерна. Потім товар продавався Єгипту, державам Близького Сходу, Африки та Азії. Дізнавайтесь також, як війна впливає на продажі української пшениці

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
