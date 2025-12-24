Ціни на експорт зерна — чи вигідно зараз експортувати пшеницю

Комбайн перевантажує зерно. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна з РФ та постійні атаки окупантів на припортову інфраструктуру, сильно впливають на вартість української пшениці. До того ж через наведені вище причини знижується інтерес до пшениці з-за кордону.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Spike Brokers.

Ціни на пшеницю сьогодні

Як зазначається, починаючи від 15 грудня ціна експорту пшеницю постійно знижується:

через слабкий попит з боку іноземних покупців;

через низьку ефективність роботи портової інфраструктури.

"Ці фактори змушують трейдерів зменшувати свою активність", — йдеться у повідомленні.

Як свідчать дані, спотовий індекс ціни на продовольчу пшеницю за умови доставки в порт впав на 3 долари і наразі оцінюється у 212 доларів/тонна. Дешевшала й фуражна пшениця: її ціна у грудні впала на 3 долари — до 206 доларів за тонну.

Експорт пшениці

Щодо експорту, то станом на зараз аграрії відправили за кордон понад 330 тис.тонн пшениці. Найчастіше збіжжя прямувало в країни Північної Африки та на Близький Схід.

Натомість азійськими країнами було закуплено лише 3,5% від загального обсягу, а частка європейського ринку виявилася мінімальною і склала 1,7%.

Як повідомлялося раніше, в Україні, окрім пшениці, дешевшає експорт сої. При цьому постачання за кордон залишаються на стабільному рівні, а на світовому ринку поступово корелюються ціни. Також ми розповідали, що експорт українського ріпаку може подорожчати до 500 доларів за тонну. Відомо, чому ціни на доставку мають зрости.