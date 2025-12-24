Ціни на експорт зерна — чи вигідно зараз експортувати пшеницю

Ціни на зерно — як війна впливає на продаж української пшениці
Повномасштабна війна з РФ та постійні атаки окупантів на припортову інфраструктуру, сильно впливають на вартість української пшениці. До того ж через наведені вище причини знижується інтерес до пшениці з-за кордону.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Spike Brokers.
Ціни на пшеницю сьогодні
Як зазначається, починаючи від 15 грудня ціна експорту пшеницю постійно знижується:
- через слабкий попит з боку іноземних покупців;
- через низьку ефективність роботи портової інфраструктури.
"Ці фактори змушують трейдерів зменшувати свою активність", — йдеться у повідомленні.
Як свідчать дані, спотовий індекс ціни на продовольчу пшеницю за умови доставки в порт впав на 3 долари і наразі оцінюється у 212 доларів/тонна. Дешевшала й фуражна пшениця: її ціна у грудні впала на 3 долари — до 206 доларів за тонну.
Експорт пшениці
Щодо експорту, то станом на зараз аграрії відправили за кордон понад 330 тис.тонн пшениці. Найчастіше збіжжя прямувало в країни Північної Африки та на Близький Схід.
Натомість азійськими країнами було закуплено лише 3,5% від загального обсягу, а частка європейського ринку виявилася мінімальною і склала 1,7%.
Як повідомлялося раніше, в Україні, окрім пшениці, дешевшає експорт сої. При цьому постачання за кордон залишаються на стабільному рівні, а на світовому ринку поступово корелюються ціни. Також ми розповідали, що експорт українського ріпаку може подорожчати до 500 доларів за тонну. Відомо, чому ціни на доставку мають зрости.
Читайте Новини.LIVE!