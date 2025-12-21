Відео
Головна Фінанси В Україні дешевшає експорт сої — у чому причина

В Україні дешевшає експорт сої — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 06:30
Ціни на сою — як змінився експорт бобів взимку
Поле з соєю. Фото: Unsplash

В Україні продовжують активно продавати сою за кордон, однак на світовому ринку поступово корегуються ціни. Це вплине й на вартість вітчизняної сої.

Про це йдеться у повідомленні аналітичного департаменту ПУСК від Всеукраїнської аграрної ради

Читайте також:

Експорт сої

За даними станом на 15 січня з України було експортовано майже 200 тисяч тонн сої, однак ці показники скоро зазнають змін.

"Соя ще досить активно відвантажується, але можна очікувати, що наприкінці місяця експорт не буде таким інтенсивним", — зазначається у повідомленні.

До того ж експортні ціни в Україні вже реагують на корекцію на світовому ринку. Наприклад, впродовж минулого тижня ціни на експорт сої перебували у діапазоні 422 до 427 доларів за тонну.

"Водночас внутрішні переробники продовжують утримувати високі закупівельні ціни завдяки сприятливій маржинальності переробки та активно конкурують з експортерами за сировину", — пояснюється на сайті аналітичного департаменту ПУСК.

Ціна сої за 1 тонну

Як свідчать дані на сайті Tpipoli.land, середня ціна сої за 1 тонну станом на неділю, 21 грудня, становить 17 710 гривень. Це найнижчий показник за останні 8 днів.

null
Ціни на сою. Скриншот: Tripoli.land

Для порівняння: у суботу, 13 грудня, тонна сої коштувала у середньому 17 817 гривень. Та через те, що надалі культура дешевшала, за тиждень вона втратила у ціні 107 гривень. 

Раніше ми розповідали про подешевшання продовольчої пшениці в Україні. Відомо, чому зернова дешевшає. Дізнавайтесь також, за якою ціною продається гектар сільськогосподарської землі.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
